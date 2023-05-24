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Новини
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Французьке видання показало, як "Запоріжсталь" виплавляє сталь під загрозою ворожих бомбардувань

метинвест

Один із найбільших металургійних комбінатів України "Запоріжсталь" (спільне підприємство групи "Метінвест") продовжує виплавляти сталь під загрозою ворожих бомбардувань.

Про це йдеться в репортажі французького видання RFI, повідомляє пресслужба компанії.

Як нагадують у своєму репортажі журналісти, російське вторгнення 24 лютого 2022 року кардинально змінило виробничі процеси та логістику підприємства.

За словами генерального директора "Запоріжсталі" Романа Слободянюка, комбінат втратив ринки збуту в Азії, Північній Африці та Туреччині й був змушений переорієнтуватися на Європу, до якої легше дістатися суходолом.

До цього додаються фактори, пов'язані з близькістю фронту. Запоріжжя регулярно зазнає російських обстрілів. Комбінат розташований за 40 кілометрів від фронту.

Хоча величезний комплекс обладнаний підземними укриттями, спеціалісти, що працюють у прокатному цеху, виплавляють метал або заливають сталь у мартенівські печі, не можуть залишити свої робочі місця. Як пояснюють працівники комбінату, виробництво має бути безперервним, якщо воно зупиниться – може скластися небезпечна ситуація.

Так, на початку бойових дій комбінат був змушений призупинити свою діяльність на 33 дні, що не було з часів Другої світової війни. Повільнішими темпами робота відновилася у квітні 2022 року. Наразі комбінат працює на 70% своєї потужності – на трьох доменних печах із чотирьох.

На підприємстві працює 8 тисяч людей проти 10 тисяч 15 місяців тому. Ще тисячу працівників призвали до армії.

Як додають журналісти, група "Метінвест", якій належить комбінат, також допомагає українській обороні. Компанії пожертвували 5 млрд грн (125 млн євро) на підтримку українських збройних сил і людей, що постраждали від війни.

Кілька заводів групи виробляють обладнання для укріплення фортифікаційних споруд Збройних сил України, а також бронежилети та каски.

Автор: 

Запоріжсталь (33) Запоріжжя (511) металургія (928) Метінвест (756) метал (490) Новини компаній (3348)


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Что за херня? Мало прилетает по Запорожью и нужно еще навести?
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24.05.2023 16:34 Відповісти
Це якесь бл...во. Той хто допустив журналістів і погодився на репортаж або дурень, або наводчик, в любому випадку йому дорога за грати. Припускаю, що це спеціально організовано. На людей їм плювати, а за зищене підприємство отримають компенсацію від нашого щедрого уряду та ще й таку суму, що Ілон Маск проти Ахметова виглядатиме жебраком
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24.05.2023 22:56 Відповісти
Навіщо оці новини, для інформування ворога, знаю на інших підприємствах, за таке можна і під статтю попасти.
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24.05.2023 16:36 Відповісти
Може давайте зараз ще на форумі будемо ділитися, хто знає про працюючі підприємства. "Погані"новини.
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24.05.2023 16:38 Відповісти
Дебилы б..ь. Ждем теперь прилетов.
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24.05.2023 16:51 Відповісти
Цікаво, що працює, не виплавляючи сталь для оборонки, а на експорт. Зараз правда повилазлять, типу - воно же податки сплачує державі, бюджет наповнює ( а не Ахметкіни кишені) Ага, ото підприємство, що на Волині кацапам для військової техніці механізми виготовляло, теж податки сплачувало.
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24.05.2023 18:27 Відповісти
Но, тепер чекайте прильотів.
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24.05.2023 18:40 Відповісти

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