Французьке видання показало, як "Запоріжсталь" виплавляє сталь під загрозою ворожих бомбардувань

Один із найбільших металургійних комбінатів України "Запоріжсталь" (спільне підприємство групи "Метінвест") продовжує виплавляти сталь під загрозою ворожих бомбардувань.

Про це йдеться в репортажі французького видання RFI, повідомляє пресслужба компанії.

Як нагадують у своєму репортажі журналісти, російське вторгнення 24 лютого 2022 року кардинально змінило виробничі процеси та логістику підприємства.

За словами генерального директора "Запоріжсталі" Романа Слободянюка, комбінат втратив ринки збуту в Азії, Північній Африці та Туреччині й був змушений переорієнтуватися на Європу, до якої легше дістатися суходолом.

До цього додаються фактори, пов'язані з близькістю фронту. Запоріжжя регулярно зазнає російських обстрілів. Комбінат розташований за 40 кілометрів від фронту.

Хоча величезний комплекс обладнаний підземними укриттями, спеціалісти, що працюють у прокатному цеху, виплавляють метал або заливають сталь у мартенівські печі, не можуть залишити свої робочі місця. Як пояснюють працівники комбінату, виробництво має бути безперервним, якщо воно зупиниться – може скластися небезпечна ситуація.

Так, на початку бойових дій комбінат був змушений призупинити свою діяльність на 33 дні, що не було з часів Другої світової війни. Повільнішими темпами робота відновилася у квітні 2022 року. Наразі комбінат працює на 70% своєї потужності – на трьох доменних печах із чотирьох.

На підприємстві працює 8 тисяч людей проти 10 тисяч 15 місяців тому. Ще тисячу працівників призвали до армії.

Як додають журналісти, група "Метінвест", якій належить комбінат, також допомагає українській обороні. Компанії пожертвували 5 млрд грн (125 млн євро) на підтримку українських збройних сил і людей, що постраждали від війни.

Кілька заводів групи виробляють обладнання для укріплення фортифікаційних споруд Збройних сил України, а також бронежилети та каски.