Росія з початку повномасштабної війни здійснила більше 900 атак на медичні заклади України, – ВООЗ

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, з початку російського вторгнення в Україну було скоєно понад 900 атак на українські медичні заклади.

За даними ВООЗ, із 967 атак 868 торкнулися медичних установ. Загалом з 25 лютого 2022 року атаки на медичні заклади України призвели до щонайменше 97 смертей і 126 поранень, передає CNN.

В організації уточнили, що кількість жертв і постраждалих унаслідок атаки, вчиненої на медзаклад у Дніпрі 26 травня, ще не включено у статистику ВООЗ.

"ВООЗ засуджує всі акти насильства проти охорони здоров’я. Ці атаки не тільки вбивають і калічать, але й позбавляють людей терміново необхідної допомоги, ставлять під загрозу постачальників медичних послуг і підривають системи охорони здоров’я", – заявила речниця ВООЗ доктор Маргарет Гарріс.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України повідомляло, що Росія з початку повномасштабної війни повністю знищила 177 лікарень.