Світові державні витрати на ІТ цьогоріч зростуть до $590 мільярдів, – Gartner
Державні витрати на інформаційні технології у 2023 році зростуть на 7,6% і становитимуть близько $590 млрд.
"Уряди все частіше витрачають свої ІТ-бюджети на заміну застарілих програм", – сказано в повідомленні дослідницької компанії Gartner Inc., передає Інтерфакс-Україна.
Проведене компанією опитування ІТ-директорів показало, що 57% керівників у держустановах планують збільшити фінансування модернізації додатків у 2023 році порівняно з 42% минулого року.
Також у компанії звернули увагу на те, що багато урядів стикаються з нестачею фахівців у цій сфері.
"Ліміти на оплату праці та обмежені ресурси для залучення та утримання ІТ-фахівців стають сьогодні дедалі більш серйозною проблемою", – йдеться в повідомленні.
Зростання витрат цього року очікується практично у всіх категоріях. Винятком є лише пристрої, оскільки користувачі продовжують користуватися технікою, придбаною на початку пандемії COVID-19.
Найбільш значне збільшення держвитрат, як очікується, буде зафіксовано у сегменті програмного забезпечення – на 13,5%.
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