Греція підтримала Угорщину в блокуванні нових санкцій ЄС проти Росії, – ЗМІ

Після того, як Будапешт здебільшого самостійно виступав проти антиросійських санкцій, тепер Афіни підтримують його в скептичному ставленні до нових заходів проти РФ.

Про це повідомляє Politico із посиланням на п’ятьох дипломатів.



Наразі ЄС обговорює свій 11-й пакет санкцій проти Росії. Якщо 10 попередніх пакетів санкцій були спрямовані на заходи проти економіки РФ, то тепер Брюссель хоче уникнути обходу своїх санкцій. Як безпрецедентний крок нинішній пакет санкцій може бути спрямований проти інших країн, які допомагають Москві ухилятися від торгового ембарго.



Але Будапешт і Афіни виступили проти, пов'язавши своє схвалення пакета з окремим гострим питанням, що стосується України. Київ склав список приватних компаній, які він називає "спонсорами війни", до якого входить низка європейських компаній.

Дві країни хочуть, щоб деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку, перш ніж вони погодяться на пакет санкцій. Хоча зазвичай ці питання не пов'язані між собою, Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку України.

Це спричинило напруженість на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС на початку цього тижня, де міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо критикувала Угорщину, за словами дипломатів, обізнаних із ходом обміну думками.

На зустрічі послів ЄС у середу Греція була в центрі уваги, сказали чотири дипломати. Афіни виступили проти припущень про обхід санкцій.

"Греція повторила, що в разі наявності конкретних доказів порушення санкцій, їх мають довести до відома відповідних держав-членів на технічному рівні, щоб це було адекватно розслідувано і потім було вжито належних заходів", – сказав один із дипломатів ЄС.

Інший дипломат ЄС сказав, що доти, доки Угорщина і Греція відмовляються домовлятися про будь-що до того, як їхні компанії буде виключено зі списку, "немає жодного тиску для реального просування в інших частинах".

Проте дипломати також кажуть, що дивляться на Афіни і Будапешт по-різному. Рівень невдоволення Будапештом набагато вищий з огляду на те, що його проросійська і прокитайська лінія часто заважала ЄС досягти одностайності в заявах щодо Москви і Пекіна.