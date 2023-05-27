Заборона на викладку тютюнової продукції позбавить бюджет 4 млрд грн і скоротить 150 тисяч робочих місць, – ЗМІ

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 22 травня підтримав правку 174 до закону "Про рекламу", яка передбачає заборону на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Прихильники ініціативи вважають, що це зменшить кількість покупок тютюнових виробів. Утім виробники переконані, що на поведінку курців це не вплине, натомість сприятиме росту нелегального ринку сигарет, який зараз й так перевищує 20%, пише РБК-Україна.

Нардепи пропонують заборонити розміщення тютюнових та нікотиновмісних виробів у місцях продажу "таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу продавцем конкретного виробу окремому споживачу віком від 18 років на його вимогу".

Два роки тому парламент провалив аналогічну поправку – її визнали економічно недоцільною. Серед іншого, наводився аргумент, що вона не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України щодо регулювання тютюнових виробів.

Зокрема, профільне законодавство ЄС не передбачає такої заборони на викладку у магазинах. Таких обмежень також немає у США, Японії та Швейцарії. Натомість запропонована поправка є наслідуванням практики РФ та Білорусі. Подібні заборони також зустрічаються в Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Хорватії.

За підрахунками асоціації "Спеціалізована торгівля", реалізація зазначеної ініціативи зумовить великі втрати для 50 тисяч підприємств галузі. Зокрема, через необхідність переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності внаслідок зменшення асортименту продукції.

Переобладнання одного місця торгівлі коштуватиме щонайменше 40 тис. грн, що в умовах війни для багатьох компаній є суттєвою та критичною сумою.

Так, прогнозується скорочення доходності галузі на 2,5 млрд грн на рік. Скорочення робочих місць в цілому по галузі – на 130-150 тис. осіб. Загальні ж втрати державного і місцевих бюджетів можуть сягнути близько 3,9 млрд грн на рік.

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації також вважають, що відсутність можливості розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу сприятиме прискоренню зростання тіньового ринку, якии‌ і так перевищує 20% та позбавляє бюджет 22 млрд грн на рік.

Зокрема, скоротиться кількість легальних точок продажу, що спростить реалізацію незаконної продукціі‌.

Водночас Асоціація ритейлерів Україні надіслала лист очільнику Верховної ради, голові партії "Слуга народу" та керівництву профільних комітетів, у якому зазначається, що закритий формат реалізації тютюнових виробів ускладнить відслідковування податковими та правоохоронними органами "сірих" точок реалізації підакцизних товарів.

На думку асоціації, це призведе до ризиків купівлі споживачами саме нелегальної продукції, що негативно впливатиме на здоров’я населення.