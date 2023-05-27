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Новини
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Заборона на викладку тютюнової продукції позбавить бюджет 4 млрд грн і скоротить 150 тисяч робочих місць, – ЗМІ

сигареты

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 22 травня підтримав правку 174 до закону "Про рекламу", яка передбачає заборону на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі.

Прихильники ініціативи вважають, що це зменшить кількість покупок тютюнових виробів. Утім виробники переконані, що на поведінку курців це не вплине, натомість сприятиме росту нелегального ринку сигарет, який зараз й так перевищує 20%, пише РБК-Україна.

Нардепи пропонують заборонити розміщення тютюнових та нікотиновмісних виробів у місцях продажу "таким чином, щоб вони були видимі поза межами місця роздрібної торгівлі або споживачам всередині місця роздрібної торгівлі, за виключенням показу продавцем конкретного виробу окремому споживачу віком від 18 років на його вимогу".

Два роки тому парламент провалив аналогічну поправку – її визнали економічно недоцільною. Серед іншого, наводився аргумент, що вона не відповідає євроінтеграційним зобов’язанням України щодо регулювання тютюнових виробів.

Зокрема, профільне законодавство ЄС не передбачає такої заборони на викладку у магазинах. Таких обмежень також немає у США, Японії та Швейцарії. Натомість запропонована поправка є наслідуванням практики РФ та Білорусі. Подібні заборони також зустрічаються в Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Хорватії.

За підрахунками асоціації "Спеціалізована торгівля", реалізація зазначеної ініціативи зумовить великі втрати для 50 тисяч підприємств галузі. Зокрема, через необхідність переобладнання місць торгівлі та скорочення рентабельності внаслідок зменшення асортименту продукції.

Переобладнання одного місця торгівлі коштуватиме щонайменше 40 тис. грн, що в умовах війни для багатьох компаній є суттєвою та критичною сумою.

Так, прогнозується скорочення доходності галузі на 2,5 млрд грн на рік. Скорочення робочих місць в цілому по галузі – на 130-150 тис. осіб. Загальні ж втрати державного і місцевих бюджетів можуть сягнути близько 3,9 млрд грн на рік.

Компанії-члени Європейської бізнес асоціації також вважають, що відсутність можливості розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу сприятиме прискоренню зростання тіньового ринку, якии‌ і так перевищує 20% та позбавляє бюджет 22 млрд грн на рік.

Зокрема, скоротиться кількість легальних точок продажу, що спростить реалізацію незаконної продукціі‌.

Водночас Асоціація ритейлерів Україні надіслала лист очільнику Верховної ради, голові партії "Слуга народу" та керівництву профільних комітетів, у якому зазначається, що закритий формат реалізації тютюнових виробів ускладнить відслідковування податковими та правоохоронними органами "сірих" точок реалізації підакцизних товарів.

На думку асоціації, це призведе до ризиків купівлі споживачами саме нелегальної продукції, що негативно впливатиме на здоров’я населення.

Автор: 

ВР (2865) тютюн (335) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+15
С-ка, на витратах на охорону здоров'я заощадите, коли курців менше стане!
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27.05.2023 19:14
+15
чую сморід гетманцева.... точно.. ******** тут
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27.05.2023 19:16
+11
Ну так ну так - а скільки людей залишилось би живими якби заборонили продавати алкоголь . Проте як пяні збивають людей автівками новин повно - а новин щоб курець збив людину на автівці чогось не чув таких новин.
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27.05.2023 19:26
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С-ка, на витратах на охорону здоров'я заощадите, коли курців менше стане!
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27.05.2023 19:14 Відповісти
Ну так ну так - а скільки людей залишилось би живими якби заборонили продавати алкоголь . Проте як пяні збивають людей автівками новин повно - а новин щоб курець збив людину на автівці чогось не чув таких новин.
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27.05.2023 19:26 Відповісти
Ha, chital ideju chto nado zapretit kurenie za ruljom, kak uze do etogo zapretili mobilnie telefoni, kotorie otvlekajut vnimanie ot dorogi...
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27.05.2023 19:35 Відповісти
а про стан наркотичного сп'яніння чуло, а те що до такого стану можна дійти і шляхом куріння якихось речовин? і таки курці теж людей збивають, прикінь.
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27.05.2023 20:59 Відповісти
закритий формат реалізації тютюнових виробів ускладнить відслідковування податковими та правоохоронними органами "сірих" точок реалізації підакцизних товарів.
Можливо для цього все й робиться? Бо останім часом кількість нелегальних точок тільки зростає.
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27.05.2023 20:27 Відповісти
Як же ж задовбали ці дебільні "борцуни" з вітряками...
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27.05.2023 19:15 Відповісти
Так нехай почнуть ще продавати солі та інші наркотики, поповним бюджет та рабочі міста.
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27.05.2023 19:15 Відповісти
НЕ, давай сухой закон введём!
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28.05.2023 10:17 Відповісти
чую сморід гетманцева.... точно.. ******** тут
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27.05.2023 19:16 Відповісти
А красти зеленим і не тільки чого не забороните?!
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27.05.2023 19:19 Відповісти
А 20 відсотків що, хазяїна не мають ?
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27.05.2023 19:20 Відповісти
Кожен закон від ЗЕлених ********* шкодить державі і людям
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27.05.2023 19:24 Відповісти
твою ****, як дістали ці страшилки від "сигаретників". Хай би ці мудаки показали, де візьмуться ці 130-150 тис. безробітних від заборони? А то просто проплачені новини тільки можуть постити. Заї**ли вже...
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27.05.2023 19:26 Відповісти
...чи вони в тупу взяли мерчандайзингові компанії, які в них на контрактах і усіх працівників порахували, буцімто ті більше нічим не займаються... маніпулятори гнилі...
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27.05.2023 19:28 Відповісти
Hmm, zakoni ES i moei Latvija zastavila zakrivat sigareti! A tut pishat chto eto vlijanie nacistkoi roSSija? Kurju, travljus kak i ranshe , nekakix problem, tolko nachale neprivichno chto nevides pachki sigaret, poprosish i pradovec ukasi, magazine vidast, raskazet. Neznaju, no unas nevigledit doragaja perestroika mest prodazi... Da i eto nemozet vlijat na uvelichenie kontrabandnix sigaret, ix zakritie legalnix nechem neuvelichivaet, kto kurit nelegal tot i budet zakrivai, nezakrivai...
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27.05.2023 19:29 Відповісти
Тутай в Польщі викладка заборонена. Курці питають, і все добре.
А в Україні труять народ, брешуть, а прибутки відправляють кацапським ********
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27.05.2023 19:44 Відповісти
Народ сам залюбки труіться, прекрасно усвідомлюючи шкоду від паління. Було б добре, якби курців обклали спеціальним податком, для компенсації шкоди оточуючим.
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27.05.2023 20:05 Відповісти
Цей закон спрямовано більше не на курців зі стажем, а більше на підлітків та молодь.
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27.05.2023 20:24 Відповісти
Молодь та підлітки не знають про шкідливість нікотину? Вони що, з іншої планети?
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27.05.2023 20:49 Відповісти
Молодь часто дивиться на старших. А старші часто як з іншої планети, бо дебіли.
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27.05.2023 21:59 Відповісти
З твого коменту складається таке враження, що в польщі ніхто не курить, а в Україні в сигарети добавляють яд.
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27.05.2023 20:21 Відповісти
Навіщо так тупо маніпулювати?
Людина написала, що в Польщі викладка заборонена, і це дійсно так.
А ти вже придумав, "що в польщі ніхто не курить".
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27.05.2023 20:27 Відповісти
Тут у Польщі викладку успішно заміняють плакати із зображенням пачок сигарет. Наліпка з ціною означає, що така марка є у продажу. Безакцизних не бачив навіть на базарі.
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27.05.2023 21:08 Відповісти
Неправда! Викладка заборонена лише в Нідерландах і Франції (крім суто тютюнових магазинів).
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28.05.2023 07:57 Відповісти
Польща постійно отримує люлей від керівництва ЄС за порушення європейських норм, прав та свобод. Дещо менше, ніж Угорщина, але теж порушує.
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28.05.2023 16:38 Відповісти
Есть поговорка "не рубите с плеча", сначала обсудить с обществом, потом посчитать правильно, а потом узаконивать, а у нас как всегда, куда-то торопятся.
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27.05.2023 19:44 Відповісти
Можете навести приклад успішних "обсуждєній с общєством" майбутнього законодавства?
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27.05.2023 20:29 Відповісти
Це називається "ми тут пасавєщалісь і я рєшил..."
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27.05.2023 21:36 Відповісти
якщо це так , то є заінтересовані особи
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27.05.2023 19:56 Відповісти
Ради останніх пунктів і старається зелений кагал.
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27.05.2023 20:03 Відповісти
Як торгували «дивні превілійовані особи від мусорських» цигарками контрабасними без акцизу, починаючи з точок навпроти НацБанку та Банкової у Києві з ТОРБАМИ, і так по усій Україні, в районах та областях…
Це про цих, 150 тис «безробітних з точок», мова йде…??!!
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27.05.2023 20:09 Відповісти
Невже в зелених ублюдків нема нагальніших питань під час війни?
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27.05.2023 20:13 Відповісти
******** зільоним рукавадітєлям не хер робити !!!
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27.05.2023 20:16 Відповісти
Задовбали вже ці гниди, борці з курінням! Раніше проходиш мимо зупинки приємним димком потягувало... Зараз люди шмалять всяку муйню що смердить так шо аж очі виїдає та в носі свербить. Хто хоче курити то він і на самосад перейде, зараз шмалять в основному всяку гидоту, тому, що нормальні цигарки 100 грн за пачку. Паскуди та й усе. Все до стандартів ЄС тягнуться, а зарплати в людей гірше ніж в Гондурасі.
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27.05.2023 20:25 Відповісти
Якщо тобі від гімна приємно потягувало, то співчуваю.
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27.05.2023 20:31 Відповісти
Мамед, не від гівна, а від запашного димку. Хочааа... тобі цього не зрозуміти...
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27.05.2023 21:16 Відповісти
Вони хоч чули про закон збереження енергії.
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27.05.2023 20:38 Відповісти
- 4 лярда податків, ну таке собі, а скільки лярдів витрат на лікування хвороб що викликані палінням зекономить держава, чому про це мовчать?
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27.05.2023 21:09 Відповісти
хто тобі сказав що українці куплять хоч на пачку цигарок менше ?
просто податки будуть не сплачені, а наліком підуть кому потрібно в кушеню, зебидло бачу в екстазі від таких ідей. "Хоч в очі сси, все боже роса"
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27.05.2023 21:22 Відповісти
чому не будуть сплачені? ті хто смалить той купить, а той хто ні, й не почне, бо впадло шукати. і казочки про збільшення контрабаса, то для цього є кому боротись, а не кришувати.
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28.05.2023 08:55 Відповісти
На думку асоціації, це призведе до ризиків купівлі споживачами саме нелегальної продукції, що негативно впливатиме на здоров'я населення. Джерело: https://biz.censor.net/n3421143
Ці підараси стверджують, що споживання легальної продукції позитивно впливатиме на здоровʼя населення!!!https://biz.censor.net/n3421143
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27.05.2023 21:57 Відповісти
А можна в студію ліст першої десятки продуцентів цього лайна.
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27.05.2023 21:59 Відповісти
А заборона показувати курси валют,до чого призведе? зелена шваль,ви хуже кацапів,тих видно здаля,а ви вилазите з різних шпарин
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27.05.2023 22:15 Відповісти
А торговля контрафактной продукцией позбавляэ доходов бюджета?🤣😂🤣
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27.05.2023 22:46 Відповісти
Варто заборонити рекламу сигарет, ліків та алкоголю. Це збереже життя громадян
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27.05.2023 22:53 Відповісти
Для зелених дебілів війна вже закінчилась
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27.05.2023 23:04 Відповісти
Та ні,у них гроші закінчуються.
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27.05.2023 23:18 Відповісти
БЛД - хтось скаже що в Україні війна ?

Налівайки працюють, бухих на вулиці немєряно, по ТБ квартальний гумор з утра до ночі, комедії, пиво і алкоголь можна купувати без проблем в любому магазині в любій кількості.

ТАКА ВІЙНА І Є В УЯВІ АКТОРУ З КВАРТАЛУ 95.
А про курево і алкоголь - вони гарно вбивають людей, кажу як людина що палила 15 років.
Слава Богу кинув, алкоголь теж здоровля не прибавляє нації України.
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27.05.2023 23:16 Відповісти
Це БРЕХНЯ.
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27.05.2023 23:23 Відповісти
Сидить дідусь столітній люльку курить Питають як стільки прожив Свіже повітря, проста їжа, рухливе життя То ви ж палите Як не буду палити то ніколи не помру Азартні ігри зло - легалізуємо, алкоголь зло-легальне, гаджети несуть шкоду, машини шкодять, наркотики майже легально, їжа із домішками зло - легально Куріння саме велике зло?
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28.05.2023 06:58 Відповісти
Где ещё ещё в мире есть по 10 видов каждой марки сигарет? Почему к акцизу не добавить налог на медицину для лечения онкологии и прочих последствий? Знаю лично двоих людей которым отрезали ноги из за курения- атипичная гангрена. Наша доблестная медицина безплатно сосуды не меняет, а до страховки не доросли.
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28.05.2023 07:52 Відповісти
І вбереже здоров'я інших 150 тисяч, хто не почне курити.
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28.05.2023 08:33 Відповісти
Запретный плод сладок....
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28.05.2023 10:19 Відповісти
Шоубизнес под куполом,в п
оследнее время,стал слишком много думать про запреты и изощренные наказания,клоуны неуклонно трансформируются в краснопузых комуняк.
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29.05.2023 10:32 Відповісти

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