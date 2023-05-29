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Новини
2 012 18

Для прискорення інтеграції в ЄС Україна повинна зменшити роль держави в економіці, – Atlantic Council

рада

Україна повинна зменшити роль держави в економіці та провести низку реформ, щоб прискорити інтеграцію в Європейський союз.

Йдеться в публікації Atlantic Council – неурядової організації США, яка досліджує міжнародні відносини та проблеми міжнародної безпеки.

Аналітики організації посилаються на звіт Європейської комісії, у якому зазначено, що доля України значною мірою залежить від досягнення конкретних цілей та проведення низки реформ.

Зокрема, це зменшення ролі держави в економіці, яка значно зросла під час повномасштабної війни, боротьба з корупцією, підвищення ефективності судової системи та посилення захисту прав власності.

"Щоб залучити великі обсяги інвестицій, зокрема приватних, які необхідні для відновлення економіки, Україні потрібно буде перейти від військової економіки до стратегії зростання приватного сектора", – йдеться в публікації.

Atlantic Council підкреслює, що роль держави в економіці України була зависокою ще до повномасштабного вторгнення Росії: понад 3500 державних підприємств забезпечували одну десяту виробництва та близько 18% робочих місць.

Водночас мобілізація економіки ще більше посилила вплив державного сектору. Його роль зараз набагато більша, ніж у будь-якій країні ЄС. Лише в банківському секторі частка держави сягнула майже 60%, пригнічуючи конкуренцію таким чином, що Міністерство фінансів було змушене визнати відсутність функціонуючого ринку фінансових послуг.

"Хоча довоєнна мета скорочення частки держави до менш ніж чверті залишається актуальною, український парламент зараз обговорює проект закону, який має дозволити націоналізацію банків. Закон начебто приймається заради націоналізації "Сенс Банку". Однак він прописаний таким чином, що це дасть державі повноваження націоналізувати будь-який банк. Тобто мова йде не лише про ті банки, які потрапили під офіційні санкції держави, а й про ті, які внесені до списку "спонсорів війни" (який формує НАЗК, – ред.)", – застерігає міжнародна організація.

Автори розуміють бажання української влади покарати підприємства, які не розірвали зв’язки з Росією, але попереджають, що націоналізація їхніх активів може дорого коштувати для країни, якщо довіра інвесторів буде підірвана через послаблення прав власності.

"Правознавці поставили під сумнів, чи відповідають ці повноваження (націоналізація банків через закон, – ред.) українській Конституції, і наголошують, що тільки Національний банк України має право націоналізувати банк у випадку неплатоспроможності. На думку правників, через це націоналізацію, проведену урядом з політичних міркувань, можна успішно оскаржити в суді", – резюмує Atlantic Council.

Автор: 

націоналізація (178) РНБО (508) Новини компаній (3348) НАЗК (510)


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Топ коментарі
+11
Тут більша проблема в корупції зраді і розкраданні грошей , а ніж ''роль держави в економіці''
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29.05.2023 09:40
+8
а як же державники харчуватись будуть?
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29.05.2023 09:57
+6
Зелене Шапіто вже виконало цю умову.
Керує країною Єрмак - не державослужбовець.
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29.05.2023 09:49
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Тут більша проблема в корупції зраді і розкраданні грошей , а ніж ''роль держави в економіці''
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29.05.2023 09:40 Відповісти
Одне е частковим наслiдком другого. Корупцiя буде всюди, де твоя зарплата не залежить вiд твого прибутку.

Якби чортило Резнiков отримував би зарплатню в залежностi вiд кiлькостi вбитого ворога, представимо що 1 гривню вiд кожного двохсотого - от тодi б че чмо робило все задля перемоги. Це наприклад.
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29.05.2023 09:56 Відповісти
Зменшити роль держави в економiцi?

Це щось на кшталт не блокувати транзит\iмпорт зерна адмiнiстративними методами?
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29.05.2023 09:48 Відповісти
Це шось накшталт не створювати корупційних монстрів-монополістів у всіх галузях з контрольною державною часткою, та не роворовувати через них кошти з бюджету!
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29.05.2023 10:55 Відповісти
Зелене Шапіто вже виконало цю умову.
Керує країною Єрмак - не державослужбовець.
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29.05.2023 09:49 Відповісти
Если только в этом вопрос, это не вопрос.
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29.05.2023 09:54 Відповісти
О! Закордонна соросятина проснулась з своїми порадами.
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29.05.2023 09:55 Відповісти
А тобі більше до вподоби внутрішня єрмасятіна, татарсятіна та портносятіна?
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29.05.2023 10:56 Відповісти
а як же державники харчуватись будуть?
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29.05.2023 09:57 Відповісти
Тобто, роздати олігархам рештки промисловості?
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29.05.2023 10:02 Відповісти
Ні, відібрати в них все, і сконцентрувати в руках "держави" у вигляді єрмака-татарова-портнова!
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29.05.2023 10:58 Відповісти
Татарови і єрмаки приходять і через 5 років йдуть геть, а ахмєтови і коломойші залишаються назавжди. То що краще?
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29.05.2023 11:21 Відповісти
Приватна власність ефективно працює і сприяє прогресу лише в справжній демократичній системі з справжньоє ******** ринковою економікою. Результатом "прихватизації" нашої промисловості в умовах олігархічної, глибоко корумпованої системи стало навпаки, перетворення економіки в технологічно відсталу, переважно суто сировинну, з експортом не лише сировини, а й робочої сили, як грубої, так і мізків. В західних країнах цього не розуміють, бо для них такі речі, як наприклад шестизначні хабарі тих же суддів - з галузі фантастики.
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29.05.2023 10:22 Відповісти
То неможливо, бо всі "видатні" українські "бізнесмени" з Форбс, підуть по світу з капелюхом. Просто іншого як працювати по схемах вони не здатні.
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29.05.2023 10:24 Відповісти
Это невозможно пока экономикой керуе агент сивковича,а он крепко держит на яйца главного клоуна,потому что знает все про его офшорные счета и закордонное имущество.
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29.05.2023 10:27 Відповісти
передайте атлантичному консульству, що Україна успішно йде в ЄС і виконує їх "поради". Наприклад, починаючи з 2014-ого року Україна вже втратила -25% своєї землі і відповідно держави, тому можна сміливо казати, що "роль держави в економіці" зменшилась на -25%!

УГА, ТАВАГіШЧі!!!
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29.05.2023 10:39 Відповісти
Частка держави зменшується в тих підприємствах де швидкий прибуток
Спиртова галузь //два роки назад була,, збиткова'' // взяли мало не задарма
Директора спиртового /збиткового /заводу потрібно ставить до стінки
З 1. кілограма простого цукру ''оптова ціна якого 31 гвн ,,можно одержать
1 літр самжене міцністю 50 градусів чистий прибуток 120% не менше
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29.05.2023 11:21 Відповісти
ви шо ? a де ж тoдi чинoвники красти будуть?

в привaтнoгo хазaiнa не вкрадeш ....🤭

a жити нa зарплатню вони не хочуть...
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29.05.2023 11:28 Відповісти

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