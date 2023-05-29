Для прискорення інтеграції в ЄС Україна повинна зменшити роль держави в економіці, – Atlantic Council

Україна повинна зменшити роль держави в економіці та провести низку реформ, щоб прискорити інтеграцію в Європейський союз.

Йдеться в публікації Atlantic Council – неурядової організації США, яка досліджує міжнародні відносини та проблеми міжнародної безпеки.

Аналітики організації посилаються на звіт Європейської комісії, у якому зазначено, що доля України значною мірою залежить від досягнення конкретних цілей та проведення низки реформ.

Зокрема, це зменшення ролі держави в економіці, яка значно зросла під час повномасштабної війни, боротьба з корупцією, підвищення ефективності судової системи та посилення захисту прав власності.

"Щоб залучити великі обсяги інвестицій, зокрема приватних, які необхідні для відновлення економіки, Україні потрібно буде перейти від військової економіки до стратегії зростання приватного сектора", – йдеться в публікації.

Atlantic Council підкреслює, що роль держави в економіці України була зависокою ще до повномасштабного вторгнення Росії: понад 3500 державних підприємств забезпечували одну десяту виробництва та близько 18% робочих місць.

Водночас мобілізація економіки ще більше посилила вплив державного сектору. Його роль зараз набагато більша, ніж у будь-якій країні ЄС. Лише в банківському секторі частка держави сягнула майже 60%, пригнічуючи конкуренцію таким чином, що Міністерство фінансів було змушене визнати відсутність функціонуючого ринку фінансових послуг.

"Хоча довоєнна мета скорочення частки держави до менш ніж чверті залишається актуальною, український парламент зараз обговорює проект закону, який має дозволити націоналізацію банків. Закон начебто приймається заради націоналізації "Сенс Банку". Однак він прописаний таким чином, що це дасть державі повноваження націоналізувати будь-який банк. Тобто мова йде не лише про ті банки, які потрапили під офіційні санкції держави, а й про ті, які внесені до списку "спонсорів війни" (який формує НАЗК, – ред.)", – застерігає міжнародна організація.

Автори розуміють бажання української влади покарати підприємства, які не розірвали зв’язки з Росією, але попереджають, що націоналізація їхніх активів може дорого коштувати для країни, якщо довіра інвесторів буде підірвана через послаблення прав власності.

"Правознавці поставили під сумнів, чи відповідають ці повноваження (націоналізація банків через закон, – ред.) українській Конституції, і наголошують, що тільки Національний банк України має право націоналізувати банк у випадку неплатоспроможності. На думку правників, через це націоналізацію, проведену урядом з політичних міркувань, можна успішно оскаржити в суді", – резюмує Atlantic Council.