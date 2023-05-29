Управління поліції охорони Києва купило новий автомобіль Toyota бізнес-класу за 1,6 мільйона

Управління поліції охорони у місті Києві 3 травня за результатами тендеру замовило "ВіДі Автострада" автомобіль за 1,62 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до 15 липня замовник має отримати оперативний спеціалізований автомобіль на базі нового гібридного седана Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT. Технічні вимоги відповідають середній комплектації Prestige+.

Зі спецобладнання він буде мати лише сигнально-гучномовний пристрій потужністю не менше 150 Вт та сині проблискові маячки з живленням від розетки 12В.

Автомобіль має фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, подушки безпеки для колін водія, передні та задні захисні шторки, різні системи безпеки, круїз-контроль, клімат-контроль, іонізатор, датчики дощу та освітлення, мультимедійну систему з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналлю 9 дюймів, передні та задні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування, систему допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками тощо.

В салонах автомобіль у комплектації Prestige+ без спецобладнання коштує 1,52 млн грн.

Читайте також: Усі навчальні заклади підключать до системи охорони поліції, – Шмигаль

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Як повідомлялося, днями ДП "Державний експертний центр МОЗ України" теж замовило Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT за 1,54 млн грн. Але тоді йшлося про дешевшу комплектацію Elegance+, яка в салонах коштує 1,43 млн грн.

Водночас нині проходить закупівля автівок Toyota Camry на 20 млн грн для Київської міськдержадміністрації. Автотранспортне підприємство КМДА планує укласти угоду на придбання 17 автомобілів Toyota Camry 2.5 8 A/T Comfort по 1,18 млн грн. Це автівки лише з бензиновим двигуном без електромотора, і вони на чверть дешевші за гібридні.

Компанією "ВіДі Автострада", яка є офіційним дилером автомобілів Toyota в Україні, керує Олександр Джуринський. Вона входить у групу "ВіДі" Віталія Джуринського.