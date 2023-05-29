Польща проведе масові перевірки транспортних компаній через зв’язки з Росією та Білоруссю

Влада Польщі веде перевірки близько 60 транспортних компаній, пов’язаних з російським і білоруським капіталом.

Про це повідомили у Генеральній інспекції автомобільного транспорту Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми ініціювали другий тур перевірок окремих суб'єктів, щодо яких були сумніви, чи дійсно вони дотримуються закону", – заявив заступник польського міністра інфраструктури Рафал Вебер.

Зокрема, було відібрано близько 60 підприємств у Варшаві, Ольштині, Новій Солі, Кельці, Торуні, Жешуві, Вроцлаві, Білостоку та Познані. Перевірки здійснюються Дорожньо-транспортною інспекцією, Національним управлінням доходів, Прикордонною охороною, Державною інспекцією праці, будівельним наглядом страхування за участі Центрального антикорупційного бюро.

За твердженням інспекції, вже виявлено факти, коли на одну адресу записано кілька десятків компаній.

"Наприклад, у Варшаві в одному місці зареєстровано до 90 транспортних компаній. Ми хочемо ретельно перевірити, чи ці компанії працюють на законних підставах, чи немає зловживань", – уточнює інспекція.

За даними відомства, "це дуже широка перевірка, яка стосується, серед іншого, дотримання норм робочого часу водіїв".

"Навіть під час дорожніх перевірок близько 50% перевірених автомобілів належать іноземним перевізникам. Ми хочемо захистити вітчизняну транспортну галузь від недобросовісної конкуренції з боку іноземних перевізників. Як ми бачимо, у перевірених компаніях дуже багато порушень та зловживань, і ми хочемо такі випадки усунути", – цитується у повідомленні головний інспектор автомобільного транспорту Польщі Алвін Гаджадхур.

У свою чергу, заступник міністра інфраструктури Вебер повідомив, що Рада міністрів Польщі ухвалила проект регламенту, який "накладає на перевізників з ЄС, а також з-за меж ЄС вимоги щодо працевлаштування водіїв, яких необхідно дотримуватися при наданні транспортних послуг у Польщі".

"Компанії повинні будуть надати договори та умови, на яких вони наймають водіїв, щоб ринок транспортних послуг був однорідним і не порушувався. Ці правила призначені для усунення "сірої зони", яка все ще існує на території Республіки Польща – "сірої зони", пов'язаної з суб'єктами, чий капітал не має польської "національності" або походить не з Європейського Союзу... Усі ті, хто хоче здійснювати транспортну діяльність на території Республіки Польща, повинні дотримуватись тих самих правил, які вже застосовуються польськими транспортними компаніями", – додав він.

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Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Польщі підготувало постанову про заборону в'їзду на територію країни вантажівок, зареєстрованих у Білорусі та Росії.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ.

Наразі єдиним пунктом перетину кордону з Білоруссю, який обслуговує вантажні перевезення, є Корощин. Решта були тимчасово закриті після того, як білоруський суд засудив до восьми років ув’язнення співголову Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Через обмеження, запроваджені білоруською стороною, польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією. Їхні транспортні засоби розмитнюються лише на прикордонному пункті пропуску в Корощині.