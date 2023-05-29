Фонд держмайна продав завод "Електронмаш" оточенню власника "Фуршету" за ціною елітної квартири у Києві

Регіональне відділення Фонду держмайна (ФДМУ) у місті Києву продало на аукціоні єдиний майновий комплекс держпідприємства "Електронмаш" (Кільцева дорога, 4) за майже 121 млн грн ($3,3 млн за офіційним курсом), хоча до початку повномасштабної війни покупці пропонували за підприємство в рази більші суми.

Як повідомляє пресслужба Фонду, переможець аукціону має 20 днів, щоб сплатити обіцяну ціну.

Крім того, переможець повинен сплатити ПДВ – 24,2 млн гривень та понад 23 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем торгів стало ТОВ "Інком Рент" зі ставкою 120,81 млн грн. Зауважимо, що ця сума порівнянна із ціною елітної квартири у Києві. Найближчий конкурент переможця ТОВ "БСК Груп" пропонувало за актив 120,78 млн грн, а ТОВ "Норт Ленд" – 119,3 млн грн. Загалом у аукціоні взяли участь 6 компаній.

За даними держреєстру, засновниками ТОВ "Інком Рент" є ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент" на користь ПВНЗІФ "Аріво корпоративний" (60%) та ТОВ "Платес-1" (40%). Бенефіціарами вказані Людмила Яковлєва та Олег Магаляс. За даними сервісу "Опендатабот", останній через низку компаній пов'язаний із колишнім власником групи "Фуршет", депутатом Київради Ігорем Баленком.

Нагадаємо, 12 листопада 2021 року переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 разу більше за початкову ціну. Однак переможець аукціону з приватизації "Електронмашу" не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.

Після того Фонд державного майна оголосив про повторний онлайн-аукціон з приватизації "Електронмашу", переможцем якого наприкінці січня 2022 року з пропозицією 430 млн грн стало ТОВ "Український імідж". Однак і ця компанія не оплатила актив.

Тоді ЗМІ повідомляли, що через ТОВ "Український імідж" держпідприємство та ділянку у його власності купив саме Ігор Баленко, хоча офіційно він цю інформацію заперечував.

Баленку належать столичні торгові центри "Променада Центр" та "Променада Парк" загальною орендною площею 59 тис. кв. м та шість готелів у Камʼянці-Подільському, Трускавці, Києві, Запоріжжі, Бакоті Хмельницької області та в Царівці на Житомирщині.

У 2008 році Київрада передала в оренду його компанії "Господарник" під забудову 19 га Совських ставків. Баленко планував збудувати там вісім житлових будинків загальною площею не більше 120 тис. кв. м. Це викликало протести місцевих жителів і суд у лютому 2019 року розірвав договір оренди, повернувши ділянку місту.

Нагадаємо, ДП "Електронмаш" був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР, а на сьогодні є перспективним активом під забудову. Розташований об’єкт на земельній ділянці площею 13,76 га та налічує 107 тис. кв. м будівель та споруд.