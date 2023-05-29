Фонд держмайна продав завод "Електронмаш" оточенню власника "Фуршету" за ціною елітної квартири у Києві
Регіональне відділення Фонду держмайна (ФДМУ) у місті Києву продало на аукціоні єдиний майновий комплекс держпідприємства "Електронмаш" (Кільцева дорога, 4) за майже 121 млн грн ($3,3 млн за офіційним курсом), хоча до початку повномасштабної війни покупці пропонували за підприємство в рази більші суми.
Як повідомляє пресслужба Фонду, переможець аукціону має 20 днів, щоб сплатити обіцяну ціну.
Крім того, переможець повинен сплатити ПДВ – 24,2 млн гривень та понад 23 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.
За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем торгів стало ТОВ "Інком Рент" зі ставкою 120,81 млн грн. Зауважимо, що ця сума порівнянна із ціною елітної квартири у Києві. Найближчий конкурент переможця ТОВ "БСК Груп" пропонувало за актив 120,78 млн грн, а ТОВ "Норт Ленд" – 119,3 млн грн. Загалом у аукціоні взяли участь 6 компаній.
За даними держреєстру, засновниками ТОВ "Інком Рент" є ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент" на користь ПВНЗІФ "Аріво корпоративний" (60%) та ТОВ "Платес-1" (40%). Бенефіціарами вказані Людмила Яковлєва та Олег Магаляс. За даними сервісу "Опендатабот", останній через низку компаній пов'язаний із колишнім власником групи "Фуршет", депутатом Київради Ігорем Баленком.
Нагадаємо, 12 листопада 2021 року переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 разу більше за початкову ціну. Однак переможець аукціону з приватизації "Електронмашу" не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.
Після того Фонд державного майна оголосив про повторний онлайн-аукціон з приватизації "Електронмашу", переможцем якого наприкінці січня 2022 року з пропозицією 430 млн грн стало ТОВ "Український імідж". Однак і ця компанія не оплатила актив.
Тоді ЗМІ повідомляли, що через ТОВ "Український імідж" держпідприємство та ділянку у його власності купив саме Ігор Баленко, хоча офіційно він цю інформацію заперечував.
Баленку належать столичні торгові центри "Променада Центр" та "Променада Парк" загальною орендною площею 59 тис. кв. м та шість готелів у Камʼянці-Подільському, Трускавці, Києві, Запоріжжі, Бакоті Хмельницької області та в Царівці на Житомирщині.
У 2008 році Київрада передала в оренду його компанії "Господарник" під забудову 19 га Совських ставків. Баленко планував збудувати там вісім житлових будинків загальною площею не більше 120 тис. кв. м. Це викликало протести місцевих жителів і суд у лютому 2019 року розірвав договір оренди, повернувши ділянку місту.
Нагадаємо, ДП "Електронмаш" був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР, а на сьогодні є перспективним активом під забудову. Розташований об’єкт на земельній ділянці площею 13,76 га та налічує 107 тис. кв. м будівель та споруд.
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мрямо "пір во врємя чуми"
Щось нагадує відому контору, яка під видом ІТ-послуг відмивала шалені гроші.
Тормознула їх бурну діяльність тільки депеша з МВФ на адресу кабміну.
І не на одному заводі.
Тупо копіювали безперспективні розробки DEC.
Зате тепер науково-технологічний потенціал України займається не хєрньою. І колишні корпуси виробничих цехів тепер по-справжньому на економіку країни працюють. З прицілом на майбутнє.
P.S. У колишній DDR ситуація схожа, до речі. Розпиляли на метал сотні тонн цехів, звільнили десятки тисяч працівників (це було одразу після об'єднання). Тепер Німеччина не виробляє своїх мікропроцесорів.
Розпиляли його, приіхавші з Москви діти полковників кгб - уткін і монаков.
І не без того, що б мудрий наріт вибрав їх на чесних виборах.
Потім монаков казав - я їм рік не плачу зарплату, а вони все ходять.
Треба брати гроші за вхід.
Але, то спочатку був просто невеликий цех
Коли його очолив зять мера міста - Циба, з міського бюджету там відгрохали такий завод, що іздили дивитися з меп, як це без їх фінансування вдалось таке зробити.
Цибу поставили директором головного підприємства в Києві.
І тут його понесло, почав красти, будувати харчевні, трахати баб.
А з позитрону на ютубі є фільм.
Там пісец, руїни.
На кристалі хоч всякі поиошенкові теьеканали тепер та інші арендарі.
долженможет иметь кучу долгов перед всеми. Ну и то, что в Киеве такие заводы есть говорит, что раньше покупать их было не выгодно. Но конечно есть и плюсы в такой покупке - подключено электричество и сантехника, есть удобные подъезды, ну и конечно, как вы заметили земля. Так или иначе, с точки зрения города это скорее плюс чем минус, так как одним проблемным объектом меньше, ну какие-никакие рабочие места.
ПС. Вангую, на здание добавят пару этажей, возможно пентхауз.
ППС. Ждем когда продадут Буревесник.
Віталій ПОРТНИКОВ:
Президентство Зеленського - це президентство катастроф.
- Катастрофи моральної, економічної, медичної, військової
- Якщо пандемію неможливо було передбачити, то можливість великої війни читалась вже у подіях 2019 року.
- Зеленський сам по собі ходяча катастрофа, а народ який його обрав- це такий собі заклинальник мух, який накликав катастрофи на країну.