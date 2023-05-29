БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
32 419 45

Фонд держмайна продав завод "Електронмаш" оточенню власника "Фуршету" за ціною елітної квартири у Києві

электронмаш

Регіональне відділення Фонду держмайна (ФДМУ) у місті Києву продало на аукціоні єдиний майновий комплекс держпідприємства "Електронмаш" (Кільцева дорога, 4) за майже 121 млн грн ($3,3 млн за офіційним курсом), хоча до початку повномасштабної війни покупці пропонували за підприємство в рази більші суми.

Як повідомляє пресслужба Фонду, переможець аукціону має 20 днів, щоб сплатити обіцяну ціну.

Крім того, переможець повинен сплатити ПДВ – 24,2 млн гривень та понад 23 млн гривень боргів підприємства перед працівниками та держбюджетом.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем торгів стало ТОВ "Інком Рент" зі ставкою 120,81 млн грн. Зауважимо, що ця сума порівнянна із ціною елітної квартири у Києві. Найближчий конкурент переможця ТОВ "БСК Груп" пропонувало за актив 120,78 млн грн, а ТОВ "Норт Ленд" – 119,3 млн грн. Загалом у аукціоні взяли участь 6 компаній.

За даними держреєстру, засновниками ТОВ "Інком Рент" є ТОВ "КУА "Аріво Ессет Менеджмент" на користь ПВНЗІФ "Аріво корпоративний" (60%) та ТОВ "Платес-1" (40%). Бенефіціарами вказані Людмила Яковлєва та Олег Магаляс. За даними сервісу "Опендатабот", останній через низку компаній пов'язаний із колишнім власником групи "Фуршет", депутатом Київради Ігорем Баленком.

Нагадаємо, 12 листопада 2021 року переможцем аукціону з приватизації держпідприємства "Електронмаш" у Києві стало маловідоме ТОВ "Лортен Груп", яке запропонувало заплатити за актив 970 млн грн, що в 14,5 разу більше за початкову ціну. Однак переможець аукціону з приватизації "Електронмашу" не підписав договір купівлі-продажу об'єкта у встановлений строк.

Після того Фонд державного майна оголосив про повторний онлайн-аукціон з приватизації "Електронмашу", переможцем якого наприкінці січня 2022 року з пропозицією 430 млн грн стало ТОВ "Український імідж". Однак і ця компанія не оплатила актив.

Тоді ЗМІ повідомляли, що через ТОВ "Український імідж" держпідприємство та ділянку у його власності купив саме Ігор Баленко, хоча офіційно він цю інформацію заперечував. 

Баленку належать столичні торгові центри "Променада Центр" та "Променада Парк" загальною орендною площею 59 тис. кв. м та шість готелів у Камʼянці-Подільському, Трускавці, Києві, Запоріжжі, Бакоті Хмельницької області та в Царівці на Житомирщині.

У 2008 році Київрада передала в оренду його компанії "Господарник" під забудову 19 га Совських ставків. Баленко планував збудувати там вісім житлових будинків загальною площею не більше 120 тис. кв. м. Це викликало протести місцевих жителів і суд у лютому 2019 року розірвав договір оренди, повернувши ділянку місту. 

Нагадаємо, ДП "Електронмаш" був одним з найпотужніших підприємств із виготовлення електронно-обчислювальних машин в СРСР, а на сьогодні є перспективним активом під забудову. Розташований об’єкт на земельній ділянці площею 13,76 га та налічує 107 тис. кв. м будівель та споруд.

Автор: 

аукціон (1339) нерухомість (540) приватизація (1347) ФДМУ (1364)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+34
Після яєць по 17 грн. вже нічого не дивує. "Хотьпаржом"...
Правильно?
показати весь коментар
29.05.2023 14:59
+26
оце владка.
мрямо "пір во врємя чуми"
показати весь коментар
29.05.2023 15:06
+23
ай да фонд ай молодець.. резніковим віддає.....
показати весь коментар
29.05.2023 15:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після яєць по 17 грн. вже нічого не дивує. "Хотьпаржом"...
Правильно?
показати весь коментар
29.05.2023 14:59 Відповісти
ай да фонд ай молодець.. резніковим віддає.....
показати весь коментар
29.05.2023 15:01 Відповісти
А потім його голова вистрибне з вікна,як Чечетов, бо забагато знає.
показати весь коментар
29.05.2023 18:31 Відповісти
оце владка.
мрямо "пір во врємя чуми"
показати весь коментар
29.05.2023 15:06 Відповісти
чума сумно позіхнула... нечувані для неї можливрсті...
показати весь коментар
29.05.2023 15:12 Відповісти
Досвід продажу "Більшовика" владу нічому не навчив...ті ж граблі...і скільки бабла пішло поза "касою"...?!)
показати весь коментар
29.05.2023 15:07 Відповісти
Якраз навчив , без шуму і гаму як про більшовик , і хтось невдовзі стане доларовим мільярдером ((
показати весь коментар
29.05.2023 15:27 Відповісти
Інком...
Щось нагадує відому контору, яка під видом ІТ-послуг відмивала шалені гроші.
Тормознула їх бурну діяльність тільки депеша з МВФ на адресу кабміну.
показати весь коментар
29.05.2023 15:08 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 15:09 Відповісти
зевлада, ми так кацапа не переможемо!
показати весь коментар
29.05.2023 15:11 Відповісти
А у зевлади трішки інша мета аніж перемога , швидше навпаки ((
показати весь коментар
29.05.2023 15:28 Відповісти
А колись в Україні робили мікропроцесори.

І не на одному заводі.
показати весь коментар
29.05.2023 15:12 Відповісти
На електронмаші завжди займалися херньою.
Тупо копіювали безперспективні розробки DEC.
показати весь коментар
29.05.2023 15:14 Відповісти
Та да.

Зате тепер науково-технологічний потенціал України займається не хєрньою. І колишні корпуси виробничих цехів тепер по-справжньому на економіку країни працюють. З прицілом на майбутнє.

P.S. У колишній DDR ситуація схожа, до речі. Розпиляли на метал сотні тонн цехів, звільнили десятки тисяч працівників (це було одразу після об'єднання). Тепер Німеччина не виробляє своїх мікропроцесорів.
показати весь коментар
29.05.2023 15:37 Відповісти
Науково-технологічний потенціал Украіни в галузі мікроелектроніки знаходився на сирці - нпо кристал.
Розпиляли його, приіхавші з Москви діти полковників кгб - уткін і монаков.
І не без того, що б мудрий наріт вибрав їх на чесних виборах.
Потім монаков казав - я їм рік не плачу зарплату, а вони все ходять.
Треба брати гроші за вхід.
показати весь коментар
29.05.2023 16:09 Відповісти
Цікава інформація (і нижче також). Дякую!
показати весь коментар
29.05.2023 22:02 Відповісти
В ІВано Франківську був ПОЗИТРОН. Так довели до банкрутства і знищили для вільного доступу на внутрішній ринок в Україні продукції фірм США
показати весь коментар
29.05.2023 16:27 Відповісти
Позитрон був філією Кристала.
Але, то спочатку був просто невеликий цех
Коли його очолив зять мера міста - Циба, з міського бюджету там відгрохали такий завод, що іздили дивитися з меп, як це без їх фінансування вдалось таке зробити.
Цибу поставили директором головного підприємства в Києві.
І тут його понесло, почав красти, будувати харчевні, трахати баб.
А з позитрону на ютубі є фільм.
Там пісец, руїни.
На кристалі хоч всякі поиошенкові теьеканали тепер та інші арендарі.
показати весь коментар
29.05.2023 16:45 Відповісти
Хороший гешефт. Что-то мне кажется, что через пару месяцев, когда Фуршет разберется что купил, он потребует деньги назад.
показати весь коментар
29.05.2023 15:19 Відповісти
Фуршет - это которые сеть продовольственных маркетов? У нас есть фуршеты, говорят они украинские
показати весь коментар
29.05.2023 15:28 Відповісти
Да, он самый.
показати весь коментар
29.05.2023 20:49 Відповісти
а хіба вони не банкрути?
показати весь коментар
30.05.2023 07:08 Відповісти
Звичайно що почне вимагати , іще чого - цілих 1121.50 грн за квадратний метр нерухомості що розташована на 14 га столичної землі (( Раптом що - 28 долярів за метр 2 , а земелька бонусом безкоштовно , звісно що потрібно вимагати гроші назад , такі витрати , просто не переказати , бідні покупці , як я їм співчуваю ....... ((
показати весь коментар
29.05.2023 15:36 Відповісти
Так то воно так, да трішечки не так. Видите ли, ваш расчет немного не правильный. Когда говорят что-то вроде "комерческая недвижимость" подразумевают площади пригодные к немедленной эксплуатации. В данном же случае нужно исследование самой коробки (10 лет назад в Киеве могли проводить только киевский и харьковский НИИСКи), а по результатам капитальный ремонт. А еще сам завод должен может иметь кучу долгов перед всеми. Ну и то, что в Киеве такие заводы есть говорит, что раньше покупать их было не выгодно. Но конечно есть и плюсы в такой покупке - подключено электричество и сантехника, есть удобные подъезды, ну и конечно, как вы заметили земля. Так или иначе, с точки зрения города это скорее плюс чем минус, так как одним проблемным объектом меньше, ну какие-никакие рабочие места.
ПС. Вангую, на здание добавят пару этажей, возможно пентхауз.
ППС. Ждем когда продадут Буревесник.
показати весь коментар
29.05.2023 21:21 Відповісти
Відбій тривоги? Ну можна далі красти. Та пошвидше. До наступної тривоги.
показати весь коментар
29.05.2023 15:24 Відповісти
Держава не збідніє. Піднімуть тарифи на щось. Не в два рази, а в чотири.
показати весь коментар
29.05.2023 15:30 Відповісти
Та уже б за гривню продали, чого там
показати весь коментар
29.05.2023 15:39 Відповісти
Одні воюють за Україну, гинуть, а інші барижать і збагачуються.
показати весь коментар
29.05.2023 15:39 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2023 16:08 Відповісти
Лучше сваим отдать за капейку чем парашенке или иностранцам за миллиарди
показати весь коментар
29.05.2023 15:44 Відповісти
вирішив на себе увагою сернути, парашоизьічньій?
показати весь коментар
30.05.2023 10:12 Відповісти
Мабуть збираються електроніку робити для Укроборонпрому.
показати весь коментар
29.05.2023 15:59 Відповісти
Баленко чоловік співачки-скрипальки Асії Ахат.
показати весь коментар
29.05.2023 16:12 Відповісти
ага, ось воно чому вона раптом стала співачкою-скрипалькою, такий собі галімий закос під Ванеск Мей.
показати весь коментар
30.05.2023 07:10 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин https://www.youtube.com/post/UgkxlOtWqzXC3YkxrA3XIhv2J-FiyORuQerZ

Віталій ПОРТНИКОВ:
 Президентство Зеленського - це президентство катастроф.
- Катастрофи моральної, економічної, медичної, військової
- Якщо пандемію неможливо було передбачити, то можливість великої війни читалась вже у подіях 2019 року.
- Зеленський сам по собі ходяча катастрофа, а народ який його обрав- це такий собі заклинальник мух, який накликав катастрофи на країну.
показати весь коментар
29.05.2023 16:14 Відповісти
А цікаво Портников та Зеленський це сефариди чи ашкеназі? Бо перші розумні а другі таке саме бидло як і в масковському кремлі
показати весь коментар
29.05.2023 16:31 Відповісти
цікаво, а що портніков сказав неправильно?
показати весь коментар
29.05.2023 17:45 Відповісти
Судячі з цін, які пропонувалися, то торги були сфальшовані. Зелені почвари почали підгрібати все, до чого дотянуться загребущі руки. Але то таке. Не на часі... Дивимся мовчки і спостерігаємо, і дякуємо Заходу, що дає гроші на пенсії і зарплати по 5 млн.
показати весь коментар
29.05.2023 16:24 Відповісти
А чё ж вы больше не предложили, умники?
показати весь коментар
29.05.2023 16:26 Відповісти
Фондояйцеві патріоти !
показати весь коментар
29.05.2023 16:26 Відповісти
Нічого, ми ж багаті. Зараз нам ще на щось тарифи піднімуть в тричі, вчетверо. А ми заплатимо. А черговий любий друзь чергове майно по ціні шматка лайна скупив. Нормально ж живемо, чи не так? Зато поржом, зато нє Порошенко, зато папріколу.
показати весь коментар
29.05.2023 16:29 Відповісти
Для такого "ЗЕ-фонду" і остачі держави замало буде!!! МАРОДЕРИ!!!
показати весь коментар
29.05.2023 17:38 Відповісти
земельна ділянка площею 13,76 га продана за ціною елітної квартири...ось і зробили себе самі.
показати весь коментар
29.05.2023 18:38 Відповісти
Нада щоб владу назначала Англія іСША о
показати весь коментар
29.05.2023 19:46 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
показати весь коментар
29.05.2023 22:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 