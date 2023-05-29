Фонд держмайна продав два історичні будинки у центрі Києва за 300 мільйонів

Фонд держмайна продав два історичні будинки у центрі Києва за адресою вул. Богдана Хмельницького, 26.

У приватизаційному аукціоні в електронній системі "Prozorro.Продажі" взяли участь 39 учасників, а сума переможної пропозиції склала 311 млн грн, що майже у 15 разів більше стартової ціни, повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Наразі це найбільша переможна ставка серед усіх аукціонів з початку відновлення малої приватизації у вересні 2022 року", – зазначається у повідомленні.

Після завершення нормативних процедур переможець аукціону отримає у власність два об'єкти: фасадний будинок загальною площею 3165,8 кв .м (п'ятиповерхова фасадна будівля з підвалом) та будинок у дворі загальною площею 1963,3 кв. м (чотириповерхова будівля з підвалом у дворі, всередині кварталу).

"Об’єкт було виставлено на приватизацію з умовою укладання охоронного договору на пам'ятку історії та культури місцевого значення, адже будинки, які побудовані у 1902-1904 роках, розпорядженнями КМДА внесені до переліку пам’яток історії та культури місцевого значення", – уточнили у ФДМУ.

За даними у системі "Prozorro.Продажі", переможцем аукціону з пропозицією 311 млн грн стало ПрАТ "Житомирський меблевий комбінат" Його бенефіціаром у держраєстрі вказано власника групи Merx Вадима Григор'єва. Структури бізнесмена до початку повномасштабної війни купили на відкритих аукціонах низку об'єктів нерухомості у центрі Києва.

Найближчим конкурентом переможця торгів було ТОВ "Юмілекс", яке запропонувало заплатити за актив 255 млн грн.

За адресою вул. Богдана Хмельницького, 26, розташовується будівля готелю "Ермітаж", який був побудований в 1902-1904 роках за проєктом київського архітектора Андрія Фердинанда Крауса - автора багатьох будівель, збудованих у столиці на той час. Власником будинку був мільйонер та виробник цегли Яків Бернар. Торцевий мур у 1960-х був прикрашений мозаїчним панно "Українська пісня" авторства Степана Кириченка.

Вказані споруди мають охоронний статус. У 1998 році їх було внесено до переліку пам'яток історії та культури місцевого значення.