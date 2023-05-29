Рада схвалила законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №8401 у першому читанні проголосували 227 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:

скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;

скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;

відновити проведення документальних перевірок бізнесу;

скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);

відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;

відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Водночас після відновлення документальних перевірок платників податків, вони можуть сплатити визначене для них суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів. У такому випадку їх не штрафуватимуть. Водночас суму сплаченого податкового зобов’язання не можна буде оскаржити.

Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.

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Як повідомлялося, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.

При цьому Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Відновлення податкових перевірок, боротьба із "зарплатними" ФОП та скасування пільг. Що уряд пообіцяв МВФ