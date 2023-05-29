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Рада схвалила законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу

налоги,деньги,гривня,налоговый

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №8401 у першому читанні проголосували 227 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:

  • скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • відновити проведення документальних перевірок бізнесу;
  • скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);
  • відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Водночас після відновлення документальних перевірок платників податків, вони можуть сплатити визначене для них суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів. У такому випадку їх не штрафуватимуть. Водночас суму сплаченого податкового зобов’язання не можна буде оскаржити.

Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.

Читайте також: Через податкові пільги надходження від грального бізнесу впали у 10 разів, – нардеп

Як повідомлялося, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.

При цьому Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.

У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Відновлення податкових перевірок, боротьба із "зарплатними" ФОП та скасування пільг. Що уряд пообіцяв МВФ

Автор: 

ВР (2865) законопроєкт (1668) пільги (273) податки (2418) Державна податкова служба (356)


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Топ коментарі
+15
Заїбісь. Як там казав гетьманцев? Гусей скубати? Шо ви казнокради за МВФ ховаєтесь?Малий бізнес ледве шию тримає. Працівники мають заплату а власники мають куй. І тут прийшла пора, офісний планктон з голоду дохне. Сволочі!!!
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29.05.2023 17:06
+14
Знайому мені фірму нещодавно штрафанули на 5100 за товар без УКТЗЕД по РРО, і саме "порушення" було ще в квітні 2022 року. Аналогічно знаю про факти штрафів за те, що не пробили акцизні марки, хоча в чому логіка їх пробивати через РРО - ніхто не знає (насправді, ці довбойоби законодавство просто злизують з кацапського). Штрафи ніхто не скасовував, їх просто відклали. Тепер виїбуть всіх за все, що було протягом крайнього року. Гетьманцев і вся податкова - просто підари.
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29.05.2023 17:48
+12
Вау....тут так ми єлі зводимо кінці з кінцями.... прейдеться певне продати бізнес і житло...і за кордон...якщо ще не закриють усіх.... цій країні п:зд@(((((
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29.05.2023 17:00
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Вау....тут так ми єлі зводимо кінці з кінцями.... прейдеться певне продати бізнес і житло...і за кордон...якщо ще не закриють усіх.... цій країні п:зд@(((((
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29.05.2023 17:00 Відповісти
так за кордон,але не мрійте,згідно домовленностями з нашими ,,партнерами,, більшість із нас після оголошення кінця війни не зможуть виїхати за кордон впродовж 5 років.так що пристосовуйтеся виживати на копійки тут
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29.05.2023 17:38 Відповісти
хЙ їм .... хай і не мріють...до закінчення війни тут мало хто залишиться
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29.05.2023 17:43 Відповісти
Так цього і добиваються,щоб виіджали.Створюють неможливі умови для проживання,щоб народ тікав з цієі землі.Нашу землю чистять від нас.
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30.05.2023 04:43 Відповісти
Податкові перевірки це не панацея від несплати податків, потрібно гармонізувати податкову систему, щоб несплачувати податки було невигідно. Потрібно відмовитись від ПДВ, яке за 30 років не навчились адмініструвати (збирати) а навчились лише організовувати масштабні махінації на сотні мільярдів гривень (200 млрд. відшкодування ПДВ на рік), а замість ПДВ потрібно ввести податок на обіг коштів 3-5%, щоб адміністрування податків відбувалось автоматично банківськими установами, які б просто відраховували 3-5% від кожного платежа на казначейській рахунок і тоді податкова адміністрація взагалі може бути скорочена до нуля!
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30.05.2023 10:22 Відповісти
Це які такі домовленості?
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30.05.2023 18:09 Відповісти
А может ХВАТИТ уже этого скулежа и "Зрады"???!!! У мен два ФОПа на 2-й системе. Да, мне возвращают назад единый налог (который можно было не платить по желанию, а можно было и платить. Это так, к вопросу о патриотичности).
На одном из ФОП официально устроено три сотрудника. Общие налоги выходят за этот ФОП 10553грн. в месяц, а единый налог это еще + 1474грн.
Т.е. вы собрались продавать бизнес и квартиру из-за вернувшихся 1474грн. в месяц!!??)) Ну если ваш бизнес не тянет такие "расходы", то действитеьлно продавайте и за границу. Бизнесмен с вас так себе. А за границей нужны свободные руки - влажные салфетки фасовать и куриц общипывать.
Проверки возвращают? А в чем проблема?! Или нравилось не платить налоги и не брать на работу сотрудников официально? Люди сейчас максимально обозлены. Если проверящие будут доколупываться по беспределу, то их с лестницы спустят, а если "сами с усами", то готовьте вазилин. Или у нас патриоты все и "донатеры", пока не пришли спросить где "донаты"?
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30.05.2023 11:47 Відповісти
Ты прямо какой то крепостной "предприниматель"! И как это у тебя "два ФОП"? Один подставной? На бомжа?
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30.05.2023 12:57 Відповісти
Нет. Такой как все. Когда кол-во сотрдников на ФОПе жены стало максимально разрешенным, до взятия на работу человека с ограниченными возможностями, то открыл еще одно на себя. Если ты хоть немного понимаешь в деятельности, то это не будет большой новостью. Так делают все.
Поток кацапская ракета прилетела в одну из двух моих стоматологий. Сотрудники разъехались по заграницам и в моем ФОП необходимость отпала, поэтому пришлось закрыть. Я пострадал по деньгам очень сильно. Свою семью не видел уже больше года. Но когда местный бомонд пишет, что ему придется продать свой дом и бизнес, из-за возвращение 1474грн. в месяц, то ничего кроме улыбки и отвращения у меня это не вызывает.
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30.05.2023 17:54 Відповісти
Вам, владельцам клиник стоматологических, не понять владельца маленького магазинчика в провинциальном городе, или владельца Рено трафик буса занимающегося перевозками, а ведь им надо платить точно такой же налог, только с их оборотом и прибылью, которая очень далека от стоматологии, это как Вам бы вдруг +14700 прилетело в месяц, так им эти +1470.
А ещё доначислит, раз проверки разрешили, будьте уверены, налоговая доначислит. Мне например пришло уведомление о задолженности какой то в 2021 году, пеня.

Вы правы, бизнес у них не такой прибыльный, и сами они не настолько образованы и успешны как Вы, но...люди выживают как могут , и таким тоже надо жить, и если все такие закрываться начнут, для экономики реального сектора, где реально производятся необходимые для жизнедеятельности граждан услуги, да в условиях войны, наступит...тот самый голод.
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30.06.2023 14:33 Відповісти
"Успешность" стоматологических клиник это миф. Я не спорю, что есть ребята, которые гребут деньги лопатой. Но лично я жил семьей 15 лет по съемным однушкам, собирая деньги на свои бизнес. И только немного расширился, открыв еще один маленький кабинет, в него прилетела кацапская ракета и я снова в начале пути. Здесь речь скорее идет о бизнесе, который не позволяет людям финансово оплачивать налоги. Если заработок в этом "бизнесе" такой, то это простите не бизнес и зачем им заниматься? Тогда уже проще пойти работать "на зарплату"
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01.07.2023 11:44 Відповісти
"на зарплату" тоже никто не ждёт, попробуй найди нормальную работу.

Налоги - не просто налоги, как дань в монголо татарском иге.

Есть принципы налогообложения, вроде их девять было, и каждый связан с какой то целью, не только наполнения бюджета, но и стимулирования экономики, например, если их не соблюдать, будут серьезные проблемы, в нашем случае мы говорим:

принцип умеренности (налогообложение соразмеримо доходам налогоплательщика и не приводит к самоликвидации как хозяйствующего субъекта);

В условиях войны, и того что сейчас в Украине творится, соразмерность доходов например тех кто смог в военные заказы вклиниться, и по хорошей цене продавать, к примеру, яица)) так вот, там один вариант налогообложения, а те кто выживает , еле еле, там другой, а именно, освободить пока от налогов.

Дело в том, что вот например, ввели акциз, бензин подорожал. Если это не в условиях войны, то результат со временем - наполнение бюджета, повышение зарплат бюджетников, пенсионеров, увеличение спроса на товары, рост цены, увеличение прибыли, рост предпринимательской выручки, рост зарплат, рост инвестиций.

А в наших условиях - выплата процентов кредиторам, трата на материальные активы, которые будут либо уничтожены, либо спалены, истрачены, на вещи, не приносящие никакого дохода, в итоге - падение экономики внутренней, снижение выручки предпринимателей, с одновременным их налогообложением, итог - закрытие.
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01.07.2023 15:36 Відповісти
Ну это вы все прям слишком глобально завернули. Мой друг-сосед много лет как мигрировал в Америку. Выучился там на андеррайтера (по нашему что-то типо бухгалтера), рассказывал, что там налогообложение вообще черт ногу сломит.
У нас все отностильно просто. Три вида ФОПов (пожалуйста, слишком низкий доход, переходите на самую простую форму) и всякие ТОВ. Про работы в темную я не упоминаю, но.... так работают очень многие.
Я не спорю, что война и вообще люди еле выживают. Но в данный момент огромное кол-во людей, которые полностью зависят от выплат из бюджета. И чем больше у нас раненых, тем больше этих людей.
Конечно это проблема не сегодняшняя. Она тянется от совка. Необходимо уходить от всего "бесплатного". Учебы, лечения и самое главное "пенсии". Человек сам обязан обдумывать свое будущее и солько он готов за это делать отчислений в частные страховые компании.
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01.07.2023 16:29 Відповісти
Частные страховые компании)) особенно в Украине, где банкротство банка вещь вряд ли удостоенная вниманием как новость)

тогда уж проще золото и недвижимость.

Человек конечно должен думать о своем будущем. Но тем то и отличается уровень развития цивилизации, когда глобально начинает нечто высшее чем частный интерес, работать. В своё время, такой цивилизационный шаг был сделан от племенного строя, до государственного, когда возникло государство, как нечто общественное, где и деньги появились, и закон, и монополия силы, и наука, и образование, и это дало толчок развитию человечества в целом. А если бы этого не произошло, а жили по Вашим принципам частнособственническим, то так бы наверное до сих пор и были на уровне примитивного сбора охоты и начал земледелия. История показывает, что тысячелетия жизни человека до образования государства, и столетия после - относительно развития - это совершенно разные темпы развития.

И вопрос не в том, что люди зависят от выплат из бюджета. Это и в мирное время было. Такие люди называются бюджетники и пенсионеры)

Вопрос в экономике. Если ты на малой скорости и под гору, да ещё с мотором проблемы, включи первую передачу, а если включишь пятую, в надежде быстрее поехать, остановишься совсем.
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02.07.2023 11:03 Відповісти
Чуєш ти ботяра подоляцька


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Реєстрація:30.05.2023
Пішов НХ за кораблем....ЯКИЙ ТИ СКА ФОП??????....хто ФОП той в курсі яка зараз ситуація - мегаспад усього від Нового року....Немає ні людей ні роботи ні продажів ні сервісу.... З початком весни люди ломанулися на роботи в Європу.Чи ти ска рахуєш що я не буду їсти а буду платити податки ХЗ куди і кому????? І це під час війни?????? Просто іди нах...ьан
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30.05.2023 13:27 Відповісти
Это кто мне говорит?


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Реєстрація:16.01.2023

У меня уже три акка тут заблокировали, из-за таких зрадофилов доморощенных.
Сразу видно неадеквата. Послал человека просто с ходу.
Я тебе так скажу, ты диванный бизнесмен. В лучшем случае работаешь на дядю, но скорее всего сидишь у мамки на шее. Ну может у жены, сейчас уже и такие мужчины в моде.
Если у тебя такая ситуация, что ты банально не в состоянии содержать свой ФОП, то просто идешь и закрываешь его. Я тебе привел конкретный пример, сделав выписку с прошлого и позапрошлого месяца. Обосновал в цифрах, что зрада отменяется. Если я не прав, давай пиши свой вид деятельности, на какой группе работаешь, сколько сотрудников официально трудоустроено и сколько платишь налогов, потом предметно пообщаемся по поводу данного постановления и как лично на тебе оно отразится. А пока цифр нет - сиди и перди в диван, мамкин эхсперд.
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30.05.2023 17:49 Відповісти
Ну закончилась война, чо вы нервничаете?
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29.05.2023 17:01 Відповісти
це ще війна не закінчилася.... а ви представте як нас зажмуть опісля неї.... 73% ви зробили усіх разом
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29.05.2023 17:03 Відповісти
Війна навіть не починалась . Юридично . А для чиновників - і фізично.
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29.05.2023 17:12 Відповісти
1000%
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29.05.2023 17:22 Відповісти
Все! В них вже Перемога! Війна закінчилась! А як же "Перестать стрелять!" А, це зовсім друге.
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29.05.2023 17:04 Відповісти
Заїбісь. Як там казав гетьманцев? Гусей скубати? Шо ви казнокради за МВФ ховаєтесь?Малий бізнес ледве шию тримає. Працівники мають заплату а власники мають куй. І тут прийшла пора, офісний планктон з голоду дохне. Сволочі!!!
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29.05.2023 17:06 Відповісти
Боже, яке кончене (с) це зелене кодло.
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29.05.2023 17:06 Відповісти
заставят налоги платить?
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29.05.2023 17:10 Відповісти
не заставлять,вони видушуть з нас все!!!читайте уважно,і рахуйте кількість слова ,,штрафи,, а також те що вони не підлягають оскарженню?!ці підари оголосили нам війну!!ненажерливі тварюки!!!!
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29.05.2023 17:42 Відповісти
треба надіти на владу намордник, поки вони нас всіх не з'їли, та не угробили
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29.05.2023 17:18 Відповісти
А воєнний стан не скасували, платіть податки наче ви виспались і живете та процвітаєте. Пацани схаменулись тільки в сторону придушення.
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29.05.2023 17:26 Відповісти
Стадо под куполом опять покорно подчинилось хотелкам агента сивковича.
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29.05.2023 17:37 Відповісти
Депутати ще більш бесправні, ніж звичайні холопи
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29.05.2023 23:06 Відповісти
******* ці куркулі-бізнесюки донатити на ЗСУ ! Нехай тільки нам (зеленому шоблу
) платять !
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29.05.2023 17:38 Відповісти
На жаль, більше я армії нічим допомогти не зможу! Все піде на утримання держиморд
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29.05.2023 23:02 Відповісти
і все більше схоже що війна крім нашої перемоги має закінчитися КОЛІЇВЩИНОЮ
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29.05.2023 17:40 Відповісти
Цей народ стадо покірне, яка Коліївщина? Кавеенщину їм подавай
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29.05.2023 23:01 Відповісти
***....щиною, а не коліївщиною, переоберуть слуг та ЗЕ, в купі зі всіма мародерами, ще арестовича, рєзніченка і фітнес-тренерок в придачу.
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30.05.2023 09:15 Відповісти
скорше так ібуде
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30.05.2023 10:40 Відповісти
Знайому мені фірму нещодавно штрафанули на 5100 за товар без УКТЗЕД по РРО, і саме "порушення" було ще в квітні 2022 року. Аналогічно знаю про факти штрафів за те, що не пробили акцизні марки, хоча в чому логіка їх пробивати через РРО - ніхто не знає (насправді, ці довбойоби законодавство просто злизують з кацапського). Штрафи ніхто не скасовував, їх просто відклали. Тепер виїбуть всіх за все, що було протягом крайнього року. Гетьманцев і вся податкова - просто підари.
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29.05.2023 17:48 Відповісти
Слів немає, скоти ....
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29.05.2023 18:42 Відповісти
А якщо мобілізований?
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29.05.2023 20:04 Відповісти
Якщо залишишся живий, потім ще пеню на штрафи нарахують, коли повернешся! За несвоєчасну сплату податі
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29.05.2023 23:08 Відповісти
Вони мабуть не розуміють Як вівцю добре доглядати то стригти можна довго бо обростає та як шкуру здерти то це один раз а далі нолик Хоча про що це я Де влада а де здоровий глузд?
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29.05.2023 20:09 Відповісти
Хорошая прививка для предпринимателей любителей разного рода брехливых клоунов и их шапито.
Помню как перед выборами они с пеной у рта доказывали что сейчас наступит конец эпохи бедности ).
А вместо этого удар под дых - тут вам и кассовые аппараты и "налог на Гугл" и закон о КИК (для владельцев иностранных кампаний, особенность которого состоит в размере штрафа 7- 20к долларов). И много чего ещё.
Надеюсь что к следующим выборам предприниматели начнут думать и больше не будут вестись на пустые обещания мошенников.
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29.05.2023 20:22 Відповісти
Коли вже українці візьмуть Київ? А то тільки Бахмутом займаються!
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29.05.2023 22:57 Відповісти
Ну теперь заживем😡
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30.05.2023 09:40 Відповісти
Когда уже ЗЕбильная власть поймет - доить дохлую корову можно, конечно. Как раз для них занятие, но результат - как мозгов у них.
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30.05.2023 10:23 Відповісти
зе-мародерам - мільярди вкрадених у Армії грошей в офшори, підприємцям - перевірки та кошмарення бізнесу під час війни... за "попередників" з 2014-2019 перевірки будь-якого бізнесу були заборонені законом, бо тодішня влада розуміла - підприємцю важко виживати під час війни і тоді економіка зростала щороку, починаючи з 2016 року. а ця зе-мерзота в 2022 з переляку заборонили перевірки, за рік оговталися та будуть добивати тих, хто ще чкось ворушиться... Треба підприємцям об"єднуватися в якусь політичну силу, щоб нагадати цій владі хто в країні "слуги", а хто "народ"
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30.05.2023 13:18 Відповісти
МВФ - организация жёсткая и последовательная, и в своё время, когда Греции предложили перекредитоваться в МВФ, чтобы выплатить долги ЕЦБ, они сказали: тогда мы выходим из ЕС. Вопрос стал ребром, и взвесив всё за и против, ЕС , и немцы, нашли вариант, как обойтись Греции без МВФ, и она осталась в ЕС.

Так вот, любая страна, которая берёт кредиты у МВФ, должна быть готова к тому, что население этой страны будет платить, как это не назови, налоги, тарифы, комуналка, да без разницы - но будет платить, никуда не денется.

Конечно, можно как Аргентина, отказаться платить и объявить дефолт, но тогда нищета только усилится, и добавится дефицит, ибо из экономики будет выкачаны деньги настолько, что не останется ничего, кроме гиперинфляции, и вот тогда будут эти люди сидеть не только бедными, но ещё в темноте, без электричества, и в голоде возможно.
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30.06.2023 14:45 Відповісти

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