Рада схвалила законопроєкт про відновлення податкових перевірок і скасування пільг для бізнесу
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.
За прийняття відповідного урядового законопроєкту №8401 у першому читанні проголосували 227 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник голови парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується скасувати з 1 липня 2023 року низки норм Податкового кодексу, встановлених на час воєнного стану. Зокрема, з цієї дати пропонується:
- скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
- скасувати можливість для фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
- відновити проведення документальних перевірок бізнесу;
- скасувати зупинення перебігу строків (строків подання податкової звітності, строків проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо);
- відновити засовування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- відновити застосування штрафів за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- відновити штрафи за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій/програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Водночас після відновлення документальних перевірок платників податків, вони можуть сплатити визначене для них суму податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів. У такому випадку їх не штрафуватимуть. Водночас суму сплаченого податкового зобов’язання не можна буде оскаржити.
Також законопроєкт відновлює дію заборони на роботу програмних реєстраторів розрахункових операцій в режимі офлайн, врегульовує розрахунок податкового кредиту для нерезидентів, а також податку на прибуток підприємств.
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Як повідомлялося, скасування низки запроваджених на час воєнного стану податкових пільг було однією з обіцянок влади України для продовження співпраці з МВФ.
При цьому Міністерство фінансів ще на початку серпня минулого року пропонувало змінити пільговий режим оподаткування, запроваджений в тому числі для найбільшого бізнесу після початку повномасштабного російського вторгнення.
Нагадаємо, ухваленим 15 березня законом Верховна Рада дозволила великому бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування на час воєнного стану і сплачувати лише 2% від обороту. Єдиним обмеженням, що залишалося для такого переходу, був ліміт обороту не більше 10 мільярдів гривень, однак згодом парламент прибрав і його. Спрощений режим не поширювався на виробництво та збут підакцизних товарів та гральний бізнес, але обмеження для грального бізнесу також прибрали.
У Державній податковій службі повідомляли, що на таку систему виявили бажання перейти, зокрема такі відомі бренди та бізнес-групи, торгові мережі, як ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "ЮСК Україна", ТОВ "Луї Вюіттон Україна", ППТФ "Антошка" , ТОВ "Нова Лінія 1" та інші.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що запроваджене пільгове оподаткування для бізнесу у розмірі 2% обороту та скасування мит у короткостроковій перспективі можуть знизити доходи бюджету вдвічі.
Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Відновлення податкових перевірок, боротьба із "зарплатними" ФОП та скасування пільг. Що уряд пообіцяв МВФ
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На одном из ФОП официально устроено три сотрудника. Общие налоги выходят за этот ФОП 10553грн. в месяц, а единый налог это еще + 1474грн.
Т.е. вы собрались продавать бизнес и квартиру из-за вернувшихся 1474грн. в месяц!!??)) Ну если ваш бизнес не тянет такие "расходы", то действитеьлно продавайте и за границу. Бизнесмен с вас так себе. А за границей нужны свободные руки - влажные салфетки фасовать и куриц общипывать.
Проверки возвращают? А в чем проблема?! Или нравилось не платить налоги и не брать на работу сотрудников официально? Люди сейчас максимально обозлены. Если проверящие будут доколупываться по беспределу, то их с лестницы спустят, а если "сами с усами", то готовьте вазилин. Или у нас патриоты все и "донатеры", пока не пришли спросить где "донаты"?
Поток кацапская ракета прилетела в одну из двух моих стоматологий. Сотрудники разъехались по заграницам и в моем ФОП необходимость отпала, поэтому пришлось закрыть. Я пострадал по деньгам очень сильно. Свою семью не видел уже больше года. Но когда местный бомонд пишет, что ему придется продать свой дом и бизнес, из-за возвращение 1474грн. в месяц, то ничего кроме улыбки и отвращения у меня это не вызывает.
А ещё доначислит, раз проверки разрешили, будьте уверены, налоговая доначислит. Мне например пришло уведомление о задолженности какой то в 2021 году, пеня.
Вы правы, бизнес у них не такой прибыльный, и сами они не настолько образованы и успешны как Вы, но...люди выживают как могут , и таким тоже надо жить, и если все такие закрываться начнут, для экономики реального сектора, где реально производятся необходимые для жизнедеятельности граждан услуги, да в условиях войны, наступит...тот самый голод.
Налоги - не просто налоги, как дань в монголо татарском иге.
Есть принципы налогообложения, вроде их девять было, и каждый связан с какой то целью, не только наполнения бюджета, но и стимулирования экономики, например, если их не соблюдать, будут серьезные проблемы, в нашем случае мы говорим:
принцип умеренности (налогообложение соразмеримо доходам налогоплательщика и не приводит к самоликвидации как хозяйствующего субъекта);
В условиях войны, и того что сейчас в Украине творится, соразмерность доходов например тех кто смог в военные заказы вклиниться, и по хорошей цене продавать, к примеру, яица)) так вот, там один вариант налогообложения, а те кто выживает , еле еле, там другой, а именно, освободить пока от налогов.
Дело в том, что вот например, ввели акциз, бензин подорожал. Если это не в условиях войны, то результат со временем - наполнение бюджета, повышение зарплат бюджетников, пенсионеров, увеличение спроса на товары, рост цены, увеличение прибыли, рост предпринимательской выручки, рост зарплат, рост инвестиций.
А в наших условиях - выплата процентов кредиторам, трата на материальные активы, которые будут либо уничтожены, либо спалены, истрачены, на вещи, не приносящие никакого дохода, в итоге - падение экономики внутренней, снижение выручки предпринимателей, с одновременным их налогообложением, итог - закрытие.
У нас все отностильно просто. Три вида ФОПов (пожалуйста, слишком низкий доход, переходите на самую простую форму) и всякие ТОВ. Про работы в темную я не упоминаю, но.... так работают очень многие.
Я не спорю, что война и вообще люди еле выживают. Но в данный момент огромное кол-во людей, которые полностью зависят от выплат из бюджета. И чем больше у нас раненых, тем больше этих людей.
Конечно это проблема не сегодняшняя. Она тянется от совка. Необходимо уходить от всего "бесплатного". Учебы, лечения и самое главное "пенсии". Человек сам обязан обдумывать свое будущее и солько он готов за это делать отчислений в частные страховые компании.
тогда уж проще золото и недвижимость.
Человек конечно должен думать о своем будущем. Но тем то и отличается уровень развития цивилизации, когда глобально начинает нечто высшее чем частный интерес, работать. В своё время, такой цивилизационный шаг был сделан от племенного строя, до государственного, когда возникло государство, как нечто общественное, где и деньги появились, и закон, и монополия силы, и наука, и образование, и это дало толчок развитию человечества в целом. А если бы этого не произошло, а жили по Вашим принципам частнособственническим, то так бы наверное до сих пор и были на уровне примитивного сбора охоты и начал земледелия. История показывает, что тысячелетия жизни человека до образования государства, и столетия после - относительно развития - это совершенно разные темпы развития.
И вопрос не в том, что люди зависят от выплат из бюджета. Это и в мирное время было. Такие люди называются бюджетники и пенсионеры)
Вопрос в экономике. Если ты на малой скорости и под гору, да ещё с мотором проблемы, включи первую передачу, а если включишь пятую, в надежде быстрее поехать, остановишься совсем.
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Реєстрація:30.05.2023
Пішов НХ за кораблем....ЯКИЙ ТИ СКА ФОП??????....хто ФОП той в курсі яка зараз ситуація - мегаспад усього від Нового року....Немає ні людей ні роботи ні продажів ні сервісу.... З початком весни люди ломанулися на роботи в Європу.Чи ти ска рахуєш що я не буду їсти а буду платити податки ХЗ куди і кому????? І це під час війни?????? Просто іди нах...ьан
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Реєстрація:16.01.2023
У меня уже три акка тут заблокировали, из-за таких зрадофилов доморощенных.
Сразу видно неадеквата. Послал человека просто с ходу.
Я тебе так скажу, ты диванный бизнесмен. В лучшем случае работаешь на дядю, но скорее всего сидишь у мамки на шее. Ну может у жены, сейчас уже и такие мужчины в моде.
Если у тебя такая ситуация, что ты банально не в состоянии содержать свой ФОП, то просто идешь и закрываешь его. Я тебе привел конкретный пример, сделав выписку с прошлого и позапрошлого месяца. Обосновал в цифрах, что зрада отменяется. Если я не прав, давай пиши свой вид деятельности, на какой группе работаешь, сколько сотрудников официально трудоустроено и сколько платишь налогов, потом предметно пообщаемся по поводу данного постановления и как лично на тебе оно отразится. А пока цифр нет - сиди и перди в диван, мамкин эхсперд.
) платять !
Помню как перед выборами они с пеной у рта доказывали что сейчас наступит конец эпохи бедности ).
А вместо этого удар под дых - тут вам и кассовые аппараты и "налог на Гугл" и закон о КИК (для владельцев иностранных кампаний, особенность которого состоит в размере штрафа 7- 20к долларов). И много чего ещё.
Надеюсь что к следующим выборам предприниматели начнут думать и больше не будут вестись на пустые обещания мошенников.
Так вот, любая страна, которая берёт кредиты у МВФ, должна быть готова к тому, что население этой страны будет платить, как это не назови, налоги, тарифы, комуналка, да без разницы - но будет платить, никуда не денется.
Конечно, можно как Аргентина, отказаться платить и объявить дефолт, но тогда нищета только усилится, и добавится дефицит, ибо из экономики будет выкачаны деньги настолько, что не останется ничего, кроме гиперинфляции, и вот тогда будут эти люди сидеть не только бедными, но ещё в темноте, без электричества, и в голоде возможно.