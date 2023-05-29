"Нафтогаз" має стратегію примусового стягнення $5 мільярдів з Росії за втрачене майно в Криму

Юридичний радник "Нафтогазу" розробив стратегію примусового стягнення з Росії компенсації у розмірі $5 млрд за втрачене майно "Нафтогазу" в Криму відповідно до рішення, яке в квітні цього року ухвалив Арбітражний трибунал у Гаазі.

"Це рішення – визначна перемога "Нафтогазу" на енергетичному фронті. Команда працювала над ним понад шість років. Звісно, ми не розраховуємо, що РФ добровільно виплатить ці кошти. Тому наш юридичний радник – міжнародна юридична фірма Covington & Burling LLP – розробила стратегію примусового стягнення компенсації, визначеної трибуналом", – розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він запевнив, що "Нафтогаз" застосує всі доступні механізми примусового виконання арбітражного рішення, з арештом російського майна за кордоном включно. На це може піти кілька років, та стягнення точно відбудеться, підкреслив Чернишов.

"Гаазьке рішення – це прецедент для інших компаній, що постраждали через російську агресію. Воно доводить: Росію можна перемагати і на полі бою, і на полі права", – додав він.