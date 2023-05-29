Мінекономіки пропонує з наступного року збільшити розмір мінімальної зарплати до 7651 гривні

Міністерство економіки пропонує підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% – до 7 651 грн місяць з нинішніх 6 700 грн.

Як повідомила Федерація профспілок України за підсумками засідання спільної робочої комісії профспілок, роботодавців та уряду щодо встановлення розміру мінімальної зарплати, відповідну пропозицію Мінекономіки вже надіслало Міністерству фінансів, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, відомство виступає за підвищення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, замороженого з 1 грудня 2021 року на рівні 2 893 грн, до 3 443 грн.

Водночас зазначається, що, за інформацією Мінсоцполітики, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах квітня 2023 року становив 7 782 грн на місяць.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, Мінекономіки також перебуває в процесі перегляду попередніх показників макропрогнозу на наступний бюджетний період, на який Мінфін очікує до 19 червня 2023 року в рамках підготовки держбюджету на 2024 рік.

Заступник голови ФПУ Василь Андрєєв та керівниця Департаменту з бюджету та оплати праці апарату ФПУ Світлана Макогонюк зазначили, що профспілки пропонують встановити мінімальну зарплату на 2024 рік на рівні 9 435 грн – не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін 2023 року.

Вони також нагадали, що ЄС рекомендує встановлювати мінімальну зарплату на рівні 50% середньої заробітної плати.

У свою чергу представник сторони роботодавців Сергій Біленький зазначив, що вони розраховують у 2024 році на підвищення мінімальної зарплати в межах 10-15% поточного рівня.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року мінімальна заробітня платня в Україні зросла на 200 грн – до 6 700 грн.