Обсяг вивантаження зерна у портах "Великої Одеси" зріс за тиждень майже в 6 разів

Протягом тижня майже у 5,8 рази зріс показник добового вивантаження вагонів із зерном в портах "Великої Одеси" – з 92 вагонів на добу до 535 вагонів на добу.

Як повідомив заступник директора Департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, також продовжує зростати наявність вагонів із зерном, що рухаються в напрямку портів "Великої Одеси", – з 962 вагонів до 2 413 вагонів.

"Загальне вивантаження у портах за минулу добу – 535 вагонів із зерном, показник середньодобового вивантаження за травень – 226 вагонів із зерном. При зазначених обсягах вивантаження, час очікування (черга) складає (за поточного темпу 535 в/д) 4,5 доби", – зазначив Ткачов.

Він додав, що зростання пов'язане з активізацією роботи в портах "Великої Одеси", окрім порту "Південний", після поновлення роботи "зернового коридору", передає Інтерфакс-Україна.

За інформацією Одеської залізниці, з 19 по 28 травня інспекцію пройшли 23 судна: 12 суден на порт "Одеса" та 11 суден на порт "Чорноморськ". У зоні інспектування знаходяться чотири судна (одне – для порту "Одеса", три – наступні до порту "Чорноморськ"). На огляд зареєстровано п'ять суден (одне – для порту "Одеса" та чотири – для "Чорноморська"). В очікуванні огляду перебувають 49 суден (11 – для порту "Одеса", 22 – для "Чорноморська" та 16 – для "Південного").

При цьому ситуація в порту "Ізмаїл", який є альтернативою для експорту зернових вантажів, залишається складною через значне накопичення вагонів. Час очікування у черзі в порту збільшився з 25,8 доби попереднього тижня до 31,8 доби цього тижня, за поточного темпу вивантаження 94 в/д.

"Станом на 29 травня у напрямку порту "Ізмаїл" рухається 2 164 вагони із зерновими вантажами. Загальне вивантаження становить 68 в/д, при цьому фіксується зменшення добового вивантаження через погіршення погодних умов 28-29 травня (дощі). Показник середньодобового вивантаження у порту за травень становить 89 в/д із зерном. При нинішньому темпі вивантаження 94 в/д час очікування (черга) становить 31,8 доби", – пояснюється в повідомленні.