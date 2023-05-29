Польща з 1 червня закриває кордон для російських і білоруських фур
Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський 29 травня підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі з 1 червня.
Рішення передбачає, що "до особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії, передає Європейська правда.
Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.
Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.
Після закриття пункту пропуску "Бобровики" білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.
Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики – Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогоднішній день польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.
Раніше повідомлялося, що уряд Росії опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Теперь понятно, что все санкции ********** просто *****.