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Новини
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Польща з 1 червня закриває кордон для російських і білоруських фур

фура,грузовик

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський 29 травня підписав розпорядження про призупинення вантажного руху для російських і білоруських транспортних засобів через кордон Білорусі з 1 червня.

Рішення передбачає, що "до особливого розпорядження" Польща не пропускатиме через Білорусь до себе вантажні автомобілі, сідельні тягачі, причепи й напівпричепи, зареєстровані на території Білорусі та Росії, передає Європейська правда.

Цей крок МВС Польщі підготувало разом із санкціями проти 365 білоруських посадовців у відповідь на ув’язнення активісту польської меншини в Білорусі, співголови Спілки поляків Білорусі Анджея Почобута.

Очільник міністерства Камінський доручив підготувати санкції в лютому, на наступний день після засудження Почобута судом першої інстанції. Через два дні після цього вироку Польща призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках до подальших розпоряджень.

Після закриття пункту пропуску "Бобровики" білоруський режим запровадив обмеження, через які польські перевізники не можуть користуватися прикордонними переходами на ділянці білоруського кордону з Литвою та Латвією.

Серед іншого, їхні транспортні засоби проходять митне оформлення лише в пункті пропуску Кукурики – Козловичі з терміналом у Корощині, єдиному відкритому на сьогоднішній день польсько-білоруському вантажному автомобільному переході.

Раніше повідомлялося, що уряд Росії опрацьовує питання про заборону проїзду польських фур через територію РФ.

Автор: 

Білорусь (1582) кордон (1129) вантажі (1296) Польща (2428) росія (14189)


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у Польщі є кордон з Литвою, навіщо їм ********?
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30.05.2023 12:36 Відповісти
******, а ведь обещали это сделать в начале войны.
Теперь понятно, что все санкции ********** просто *****.
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30.05.2023 15:48 Відповісти

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