"Інтерпайп" Пінчука відзвітував про падіння виробництва труб та залізничних коліс через війну

Вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у 2022 році значно зменшила виробництво основних видів продукції через зупинку виробництва внаслідок російського вторгнення та дефіциту електроенергії.

Як повідомляє пресслужба компанії, виробництво сталі підприємствами "Інтерпайпу" минулого року зменшилось на 39% – до 595 тис. тон, труб – на 36% (до 393 тис. тонн), залізничної продукції – на 51% (до 84 тис. тонн).

Продажі продукції знизилися на 37% – до 524 тис. тонн, у тому числі труб – на 36%, до 384 тис. тонн, залізничної продукції – на 50%, до 87 тис. Тонн.

Водночас дохід від реалізації продукції зменшився значно менше – на 13%, до $981 млн, а показник EBITDA скоротився на 11% – до $204 млн.

При цьому компанія не наводить даних про прибуток за підсумками минулого року. Хоча за підсумками роботи у січні-вересні 2022 року "Інтерпайп" звітував про $185,95 млн прибутку, що майже у 6 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року ($32,34 млн).

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У пресслужбі компанії пояснили падіння виробництва призупиненням роботи усіх підприємств після початку повномасштабного вторгнення наприкінці лютого 2022 року. Його відновили у квітні та травні.

"Проте досягти довоєнного рівня виробництва не вдалося, оскільки через блокаду чорноморських морських портів, бомбардування Росією транспортної інфраструктури та дефіцит пального "Інтерпайп" вимушено перебудував логістичні ланцюги відвантаження готової продукції через порти Євросоюзу. Це призвело до зростання транспортних витрат у 2,5-3,5 рази в залежності від маршруту", – зазначається у повідомленні.

Крім того, в результаті дефіциту електроенергії внаслідок російських обстрілів, були запроваджені жорсткі ліміти на її споживання в тому числі для підприємств "Інатпайпу", що негативно відобразилося на виробництві.

Водночас, компанія планує поліпшити виробничі результати у 2023 році, в тому числі завдяки подовженню відміни усіх квот та мит на українські товари з боку США та ЄС.

Як повідомлялося, група "Інтерпайп" у 2021 році отримала $91,32 млн чистого прибутку, що на 53% менше, ніж у 2020 році ($195,12 млн). Водночас виручка "Інтерпайпа" зросла до $1,13 млрд з $865,13 млн роком раніше.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.