Влада Санкт-Петербургу витратить рекордні 180 мільйонів рублів на рекламу війни в Україні

Місцева влада Санкт-Петербургу витратить майже 180 мільйона рублів на рекламу військової служби за контрактом у російських окупаційних військах.

Зокрема, у місті розмістять 553 білборди з такою рекламою, пише місцеве видання "Фонтанка" із посиланням на медіаплан міської адміністрації.

1500 аналогічних стікерів з'явиться у метро, а в наземному громадському транспорті для демонстрації пропагандистських роликів задіють 1800 екранів та 2870 медіапанелей.

Крім того, відповідну аудіорекламу почнуть крутити на кожній станції метро, а платкати повість на залізничних та автовокзалах і в аеропорту.

Листівки із закликом записуватися до окупаційної армії також роздаватимуть у всіх місцевих лікарнях . Також 5000 плакатів надрукують для розміщення у під'їздах та дворах житлових будинків.

Також оголошено конкурс на інформаційну кампанію в Інтернеті "про соціальні гарантії та пільги, що надаються військовослужбовцям за контрактом".

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Медіа, що належать місту, зобов'яжуть випускати близько 500 агітаційних матеріалів про службу в армії на місяць. Також упродовж цього часу ЗМІ мають публікувати коментарі "експертів" та російських окупантів.

Крім того, на спортивних заходах (хокей, атлетичні забіги, фестиваль єдиноборств, футбол) встановлять мобільні інформаційні пункти, де можна буде одразу записатися до російської армії. Також роздавати листівки та агітувати росіян на війну будуть на міських на районних заходах.

За даними видання, на внутрішніх нарадах місцеві чиновники заявляли, що перед Санкт-Петербургом поставлено вимогу відправити на війну проти України у півтора рази більше контрактників, ніж було призвано за час мобілізації.