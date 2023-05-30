Нацбанк анулював ліцензію кредитної спілки – її власниця ошукала вкладників на мільйони доларів і втекла за кордон

Нацбанк анулював ліцензії кредитної спілки "Гарантія" на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 травня, воно набирає чинності з 30 травня, повідомляє пресслужба регулятора.

Раніше Нацбанк призупинив дію ліцензій цієї кредитної спілки, оскільки вона не надала інформацію та не подала копії документів на вимогу регулятора.

У НБУ нагадали, що після відкликання ліцензії фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Водночас відкликання ліцензій не звільняє фінансову установу від виконання своїх зобов’язань за договорами про надання фінансових послуг.

У держреєстрі бенефіціаром та керівником кредитної спілки "Гарантія" вказана Оксана Коваленко. За даними черкаського телеканалу "Вікка", кредитна спілка працювала у Шполі понад 20 років, після зміни власника у минулому році вона почала залучати кошти населення у валюті, які вкладникам так і не повернули.

У лютому цього року правоохоронці повідомили Оксані Коваленко про підозру, однак наступного дня вона втекла за кордон. Наразі суд дозволив її заочних арешт, а правоохоронці оголосили власницю кредитної спілки у міжнародний розшук.

За даними Нацполіції, голова правління спілки офіційно, через касу установи, оформлювала лише 20% залучених коштів, решта грошей осідала в неї. За попередніми підрахунками слідчих, йдеться орієнтовно про $2 млн, хоча ошукані вкладники заявляють про суму вдвічі більшу.