Міністр освіти та науки відмовився від наукового ступеня через звинувачення у плагіаті

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня кандидата наук після звинувачень у плагіаті.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадав, що нещодавно уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня, оскільки раніше такої можливості не існувало.

"На собі, власне, першим і випробовував механізм відмови. Написав відповідну заяву і від учора вже не є кандидатом наук", – написав Лісовий.

Він додав, що наступним кроком у становленні культури академічної доброчесності має стати відповідний закон, який наразі ще доопрацьовується.

Як повідомлялося, Верховна Рада проголосувала за призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки 21 березня.

У минулому Лісовий викладав у Києво-Могилянському колегіуму, а також обіймав одну із керівних посад у дирекції "Укртелекому". Із червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України". Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт.

До його призначення виявилося, що дисертація Лісового містить ознаки плагіату. Сам Лісовий обіцяв відмовитися від ступеня, якщо перевірка підтвердить цю інформацію. За його словами, вона триватиме близько трьох місяців.