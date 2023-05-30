Рада ратифікувала угоду про французький кредит на 38 мільйонів євро на рейки для "Укрзалізниці"

Верховна Рада ратифікувала Рамковий договір між урядами України та Франції щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок для АТ "Укрзалізниця".

Ухвалення відповідного урядового законопроєкту №0202 в цілому на засіданні у понеділок підтримали 303 народних депутати, повідомляється на сайті парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, ратифікація Рамкової угоди дозволить залучити кошти на пільгових умовах від уряду Франції для постачання рейок для "Укрзалізниці".

Рамкова угода передбачає надання кредиту французькою стороною на суму до 37,6 млн євро під 0,0161% річних строком на період 35 років, включаючи пільговий період у 14 років.

Кошти витратять на закупівлю рейок французького виробництва та їх доставку в Україну.

Як повідомляли в "Укрзалізниці", завдяки цій угоді українська компанія у 2023 році компанія отримає близько 20 тис. тонн рейок провідного європейського виробника Saarstahl Rail SAS. Їх виробництво та постачання буде повністю профінансовано урядом Франції.

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 14 грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 млн євро (1,45 млрд грн). Відповідно до угоди, придбані 19 тис. тонн традиційних для "Укрзалізниці" рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі. Ціна становить 1980 євро за тону, або 76 392 грн за тонну з урахуванням доставки до Львівської області.

За підрахунками видання "Наші гроші", рейки від французького заводу, що належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок "Метінвесту-СМЦ" Ріната Ахметова, які "Укрзалізниця" купувала у 2018-2021 роках. У самій "Укрзалізниці" ці звинувачення відкидають.