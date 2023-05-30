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Новини
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Затриманий на хабарі депутат Київради від "Слуги народу" втік за кордон: САП просить оголосити його у розшук

трубіцин

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подала клопотання про міжнародний розшук депутата Київської міськради, обвинуваченого в одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Як повідомляє пресслужба САП, клопотання подане "у зв’язку з неявкою обвинуваченого вдруге у судове засідання та інформацією про його відсутність в Україні".

"Також обвинувачення буде вимагати звернення всієї застави в розмірі 10,89 млн грн в дохід держави та обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щойно його затримають", – зазначається у повідомленні.

САП не уточнює прізвища депутата, проте раніше там підтвердили Цензор.НЕТ, що затриманий на хабарі депутат Владислав Трубіцин втік з України 13 травня. Лише після цього фракція "Слуги народу" у Київраді виключила його зі свого складу.

Читайте також: НАБУ затримало викритого на хабарі депутата Київради від "Слуги народу", зараз він в ізоляторі, – голова САП

Як повідомлялося, у лютому 2022 року детективи НАБУ затримали Владислава Трубіцина , а також ще п`ятьох осіб, після одержання 1,26 млн грн хабаря. Його підозрюють в організації схеми отримання хабарів за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 14,89 млн грн. Після внесення коштів він вийшов із СІЗО, а згодом розмір застави зменшили.

За даними слідства, як голова Комісії Київради, депутат мав владні повноваження ініціювати рішення про знесення торгових точок, так і усунення перешкод у їхній роботі. Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік.

Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому".

Трубіцина пов'язують з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та називають ключовою людиною у процесі видачі дозволів на розміщення МАФів у Києві.

Автор: 

Київрада (311) Слуга народу (187) Татаров Олег (56) Трубіцин Владислав (10)


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Топ коментарі
+13
Все сильнее и сильнее крепнет авторитет и доверие к партии "Слуга народа" в трудовых массах.Ура,товарищи!!!
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30.05.2023 15:22
+8
як не опожоповці, так слуги!
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30.05.2023 19:36
+6
стадо проголосує ще раз , ..." він он який не бритий , вінже не втік , бореться .." бидлоті так нічого і не дійшло ...
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30.05.2023 18:52
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Все сильнее и сильнее крепнет авторитет и доверие к партии "Слуга народа" в трудовых массах.Ура,товарищи!!!
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30.05.2023 15:22 Відповісти
я Вас умоляю . Каленым железом не выжечь любовь к вазелину
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30.05.2023 19:37 Відповісти
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30.05.2023 19:43 Відповісти
Та не поспішайте так.
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30.05.2023 16:46 Відповісти
Стадо голосувавшее за оце не хоче побігати та спіймати бо так скоро всі слуги повтікають.
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30.05.2023 18:33 Відповісти
стадо проголосує ще раз , ..." він он який не бритий , вінже не втік , бореться .." бидлоті так нічого і не дійшло ...
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30.05.2023 18:52 Відповісти
Трус, бывалый и балбес, продовжують ганьбити та дискредитувати Україну своїми призначенцями на посадах під час війни!!
Так усьо падамашнему …. Під пильним патронатом єрмака…

Хто стоїть за стефанчуками-зеленськими-шмигалями в Україні, поки Українці відстоюють Свободу України!!??

https://www.youtube.com/watch?v=4Zqd1KURRxA
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30.05.2023 19:03 Відповісти
як не опожоповці, так слуги!
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30.05.2023 19:36 Відповісти
А как убежал, определили? Через Днестр ночью вплавь пробирался, или с комфортом на машине через официальный КПП?
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30.05.2023 22:59 Відповісти
Самі і супроводжували,щоб "котору нє попаліть"...
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31.05.2023 09:09 Відповісти
контору
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31.05.2023 09:11 Відповісти
А чому САП просить, а не вимагає?!
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31.05.2023 00:38 Відповісти
бо етикет не дозволяє плюндрувати СН
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31.05.2023 12:00 Відповісти
А хто випустив цього підсудного чорта? Яка митниця, який митник?
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31.05.2023 01:35 Відповісти
а це добре питання, але зараз ці хлопці при владі, думають що вони прийшли до керівництва України назавжди...як і всі попередники
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31.05.2023 11:54 Відповісти
Хто б сумнівався...
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31.05.2023 09:08 Відповісти
Наступного разу, коли когось ще впіймають за великі гроші, можна вже і не писати, що воно втекло за кордон -- це і так всім ясно.
Дірявий САП, діряве СБУ, дірявий кордон.
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31.05.2023 10:43 Відповісти
вже іжога мучає від тих слуг, усіх злодіїв і вбивць зібрали під прапори Зеленського, і очелів їх грузін Арахамія, який у 2015 році отримав грамодянство україни...
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31.05.2023 11:51 Відповісти
тобто прикордонна служба свідомо випустила завідомого злочинця в Європу; чи це не робота слуг і опи по знищенню безвізового режиму?!
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31.05.2023 12:23 Відповісти

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