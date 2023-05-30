Ціни на газ у Європі впали у 10 разів з максимальних значень минулого літа

Ціна на природний газ в Європі знизилася до 24 євро за мегават-годину, що у понад 10 разів менше, ніж коли на піку минулого літа вона становила близько 300 євро за МВт-год.

"Ціна на європейський природний газ продовжила падіння у вівторок (30 травня, – ред.), опустившись нижче 24 євро за мегават-годину (МВт-год) вперше за два роки. У вівторок еталонний ф'ючерсний контракт TTF з поставкою через місяць торгувався на біржі в Амстердамі по 23,5 євро. Востаннє так дешево природний газ коштував у червні 2021 року", – пише агентство АРА, передає Укрінформ.

Зазначається, що з кінця минулого року ціна на європейський природний газ перебуває в тенденції до зниження.

"Ціна товару сильно впала після того, як минулого року вона різко зросла внаслідок війни в Україні. На піку минулого літа платилася рекордна ціна – понад 300 євро за МВт-год. Припинення поставок російського газу посилювало побоювання енергетичної кризи", – зазначається в повідомленні.

Вказується на те, що наразі ціна на європейський природний газ "значно нижча за рівень, на якому вона була перед початком війни в Україні в лютому 2022 року". При цьому котирування "наближаються до рівня, який переважав протягом тривалого часу до 2021 року і був помітно нижчим за 20 євро за МВт-год".

Як зазначає агентство, на тлі падіння ціни на газ газові сховища в Німеччині та Австрії заповнюються все більше і більше. Згідно з останніми даними Європейської асоціації газосховищ GIE, 28 травня рівень заповнення всіх німецьких сховищ становив близько 74%, а всіх австрійських сховищ – 75%.