Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат (оновлено)

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 30 травня, ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в уряді.

"(Міністр енергетики Герман, – ред.) Галущенко терміново з голосу вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня", – сказав співрозмовник агентства.

Увечері вівторка у пресслужбі Міненерго підтвердили, що на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кВт.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує підвищити у два етапи тариф для населення до ринкового рівня – 5,5 грн за кіловат.

Міністр зауважив, що на першому етапі Нацкомісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн за кВт-год, але тариф поки що підвищили дещо менше.

Галущенко вважає, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Як повідомлялося, раніше Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з 1,44-1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год (з НДС). У НКРЕКП зазначали, що підвищення тарифу з 1 червня – це лише перший етап "корекції цін".

Перед цим НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") в середньому на 25-50%. Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.