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Новини
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Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення майже вдвічі – до 2,64 гривні за кіловат (оновлено)

субсидия

Кабінет міністрів на своєму засіданні у вівторок, 30 травня, ухвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт-год.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерело в уряді.

"(Міністр енергетики Герман, – ред.) Галущенко терміново з голосу вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня", – сказав співрозмовник агентства.

Увечері вівторка у пресслужбі Міненерго підтвердили, що на сьогоднішньому засіданні уряд схвалив рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення до 2,64 гривень за кВт.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пропонує підвищити у два етапи тариф для населення до ринкового рівня – 5,5 грн за кіловат.

Міністр зауважив, що на першому етапі Нацкомісія пропонувала підняти тариф до 2,88 грн за кВт-год, але тариф поки що підвищили дещо менше.

Галущенко вважає, що з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень.

Як повідомлялося, раніше Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з 1,44-1,68 грн до 2,88 грн за кВт-год (з НДС).  У НКРЕКП зазначали, що підвищення тарифу з 1 червня – це лише перший етап "корекції цін". 

Перед цим НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електроенергії для більшості компаній-операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго") в середньому на 25-50%. Раніше в уряді пояснювали необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго.

Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для населення діють з 1 жовтня 2021 року. Для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 грн за кВт-год при споживанні до 250 кВт год на місяць та 1,68 грн/кВт год – понад 250 кВт год на місяць.

У серпні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та шести місяців після його припинення. Однак він не передбачає мораторію на підвищення тарифів на електроенергію.

Автор: 

Кабмін (7746) тарифи (1303) електроенергія (4238) Підвищення тарифів (237)


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Топ коментарі
+100
Зелені підари... під час війни збільшють прибутки олігархам
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30.05.2023 16:42
+79
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30.05.2023 16:49
+74
чого чекати від підарасів??? ті виродки що обрали 73%--жріть тепер жріть
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30.05.2023 16:44
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У них податки ростуть пропорційно доходу, до 60 відсотків, при цьому малозабезпеченими реально опікується держава. Це і є реальний соціалізм.
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31.05.2023 06:31 Відповісти
А по-моему у них социализм проявляется только в кормлении мигрантов, провоцируя целое поколение, в общем-то привыкших зарабатывать себе на хлеб, арабов и африканцев на иждивенчество.
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31.05.2023 08:28 Відповісти
Скандинавские страны очень разные. Так что их под одну гребенку грести нельзя. Вот тут у нас Ахметова вспоминают, так вот во всеми нелюбимой Швеции, которая как раз так любит мигрантов, половина всей экономики принадлежит одной семье уже полтора века, которая владеет всем. От банков до технологичесих гигантов, типа, Сименс. И шведам нормально.
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31.05.2023 08:54 Відповісти
Норвегия страна имеющая очень много нефти и из-за этого они очень богатые, так как нефть доходит до всех людей, а не только до кучки богачей как в Украине или России и в других странах.
Дания является страной с самым высоким уровнем жизни и самыми высокими стандартами по свободе предпринимательства. При этом у датчан почти нет природных ископаемых. Они берут мозгами и умением как Япония.
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31.05.2023 08:58 Відповісти
Мабуть у них та сім'я не веде так як наш паразит та ворог, який навіть не замислюється, що буде після нього, не думаєте?
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31.05.2023 09:24 Відповісти
Как бы высокие налоги душат экономику. Так как валюта перестает свободно течь и рынок сокращается. Так что как раз наоборот.
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31.05.2023 08:49 Відповісти
В богатых странах высокие налоги, в бедных низкие. Десятилетиями. Разве это что-то изменило.
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31.05.2023 08:55 Відповісти
Это неправда.
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31.05.2023 08:59 Відповісти
На Западе налоги умные. С тех кого нечего взять берут мало, а некоторые вообще не платят. Но для богатых и среднего класса налоги немалые. В постсовковых странах налогообложение подстроено под олигархов.
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31.05.2023 09:04 Відповісти
Я не про это пишу, а про то что высокие налоги не способствуют развитию. Это правда что в Европе часто ограничивают налоги, но вот ум заключается в следующем. Когда они видят, что можно содрать три шкуры как вы выразились, то они сдерут, но если они видят что это вредит экономическому росту и потоку инвестиций, то быстренько дадут льготы, создадут свободную экономическую зону где вообще практически налогов нет и так далее.
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31.05.2023 09:06 Відповісти
Очень примечательно как Европа и США реагировали на кризис 2008 года. Они начали резко резать все эти программы социалистов, которые те проталкивали в 90-00ые как раз чтобы экономику простимулировать. Плюс начали прямо вбухивать кучу денег в стимуляцию экономики. Я прекрасно помню насколько резко они критиковали то что было до этого. Так что они такие социалисты - не догматические.
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31.05.2023 09:09 Відповісти
В скандинавських країнах не лише самі високі тарифи, але й одні з самих високих в світі зарплат. Знаєте все в світі відносно: в Скандинавії реалізується модель дорогої національної валюти, в нас ніби навпаки -- дешевої гривні, але тоді треба забути і не згадувати про "європейські ціни".
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31.05.2023 20:44 Відповісти
Дорогая валюта бич для производителей. Почему в Японии и Южной Корее, вообще в Азии национальные валюты дешевеют галопирующими темпами. Потому что они производители, им это выгодно. Вы слышали про новые бренды в Европе за последние 100 лет? Даже IT которое от валюты не зависит у них очень слабое. Компании которым 100-150 лет крепко держат свой рынок, в остальном полный застой. В Украине гривна дешевеет из-за того что правительству не хватает денег чтобы прокормить страну. Печатают больше чем надо, а народ скупает доллары и евро.

https://biz.censor.net/comments/locate/3421657/019212e4-d8ab-70f5-a178-54e15a908a44
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01.06.2023 06:47 Відповісти
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30.05.2023 23:05 Відповісти
Как бы об этом никто не пишет, но эта новость это гроб для Зеленского и всей его шоблы. Украинцы могут простить все, кроме поднятия цен на коммуналку. Юля будущий президент.
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30.05.2023 23:07 Відповісти
в песту твою жЮльку подстилку медведчуковскую - "ни один танк не должен выйти из ангара"
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31.05.2023 02:12 Відповісти
Українці ще не витряхнулися від одної старезної молі зі сходу, а їм касабсіни ******** іншу стару моль. Ви там всі зовсім повернуті на некрофілії?
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31.05.2023 13:17 Відповісти
Підвищити до 2.88 грн (з НДС), виправіть будь ласка цю помилку немає ніякого ндс
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30.05.2023 23:16 Відповісти
Непогано було б, щоб уряд одночасно з дозволом підвищити енергокомпаніям тарифи в 2 рази зобов'язати їх протягом півроку безкоштовно встановити всьому населенню 2-зонні лічильники (це ті, які з 23-ї до 8-ї рахують електроенергію по половинному тарифу). До речі, саме існування 2-зонних лічильників опосередковано вказує на те, в скільки насправді обходиться електроенергія розподільним компаніям. Зараз вони такі лічильники також встановлюють, але за ціною, яка зовсім не відображає вартість нового лічильника, а дає енергокомпаніям досить непоганий заробіток: окупність лічильника за рахунок більш дешевого нічного споживання становить для пересічного споживача (який використовує не більше 200 квт.год.) десь років 5 (лише після цього терміну відбудеться реальне здешевлення витрат).
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30.05.2023 23:25 Відповісти
не бреши - 200 квт потребляет только те у кого дома нет ни плиты ни телевизора ни компьютера ни холодильника ни стиралки ни утюга ни кондиционера и т.д. - то есть никто ..
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31.05.2023 02:15 Відповісти
Якусь ти херню несеш, їй-богу. Купи вже собі нормальну ******* техніку.
Телевізор+2 ноута+сисблок+монітор27''+бойлер+пральна машина+холодильник+туєва_хуча_лед_ламп_і_підсвітки_меблів = 310 квт. Прибери з рівняння ноути і сисблок з монітором, себто дефолтний набір пенсіонера, отримаєш менше 200.
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31.05.2023 09:18 Відповісти
ты просто дома не живешь или вся апаратура поломана - комп с хорошей видеокартой берет от 200-300 Вт в час + тв большой и не один + стиралка которая работает каждый день не говоря уже про освещения микроволновки электро духовки пылесовсы утюг -
про пенсионеров не надо они обычно сами не живут - и если мало потребляют так для них это подорожание не проблема -продукты подорожали в разы больше и лекарства
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01.06.2023 07:34 Відповісти
Ну якщо ти сидиш 24/7 з включеними ДВОМА теліками, стіралкою, кондішеном, мікрохвильовкою і при цьому ті ж 24/7 шпилякаєш на амуде 2013 року з радіком 2007 року - то ще повірю.
Але, друже мій, здається мені, що ти майниш...
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01.06.2023 09:48 Відповісти
В мене особисто є все Вами перелічене, крім електроплити (вона в мене газова) та кондиціонера, який вважаю для квартири в нашому кліматі витребенькою. Ще в мене немає електропідігріву підлоги, якого також немає електропідігріву підлоги, якого, переконаний, немає в нікого з централізованим опаленням. ПК не ноутбук, а стаціонарний, який разом з монітором та колонками споживає порівняно багато. Місячне електроспоживання взимку становить 120-150 квт.год., влітку відсотків на 20 менше.
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31.05.2023 20:53 Відповісти
брехня значит ты дома не живешь или не пользуешься ни чем
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01.06.2023 07:27 Відповісти
Вам всі брешуть?
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01.06.2023 17:46 Відповісти
За той місяць заплатили за 180. Є кондиціонери - зараз не включали. І все за феншуєм - бойлер, телевізори, ноути, пралка, чайник, мікрохвильовка й інші необхідні електричні прилади. З кондерами буде 250. Правда й квартира не 300 метрів.
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01.06.2023 17:45 Відповісти
А, ще холодильник. Але вся техніка класу А з плюсами й лампи енергозберігаючі.
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01.06.2023 17:48 Відповісти
Кожен з нас президент,але не кожен має маєток у Франції
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30.05.2023 23:38 Відповісти
какая разніца?
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30.05.2023 23:59 Відповісти
снова правительство Зеленского все перепутало. перед выборами они обещали снизить тарифы и поднять зарплаты и пенсии. но, вышло ровным счетом все наоборот, зарплаты урезают, а тарифы растут быстрее грибов после дождя. как такое могло случиться... может уже пора менять этих безмозглых ЗЕленых чертей захвативших власть в Украине? кто тут настоящая власть, если не украинский народ!
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31.05.2023 00:40 Відповісти
Как поднять тариф так это легко, а как выходит журналистское расследование по прихвостню Януковича президенту Киевгорстроя Кушниру где тот всей семьей умножает на ноль инвесторов вместе с коммунальным холдингом, реакция ОП и правоохранительных органов ноль уже 12 день, видно Кушнир с завхозом Януковича Кравцем занесли Ермаку через Арахамию в ресторане Ишак, когда их фиксировал журналист Украинской правды Ткач
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31.05.2023 01:47 Відповісти
Ахметов покупает электроэнергию по 1 коп/МВтч, а продавать будет по 5500 грн. Это "рынок" называется. *******.

https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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31.05.2023 01:53 Відповісти
если бы да кабы население платило по цене АЭС да без посредников-олигархов - всё было бы хорошо. но нет, это только "проклятые совки" так хотят, чтоб всё было по честному.
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31.05.2023 03:55 Відповісти
Так треба їх винищити і ніхто не згадає, що деякі реально пожили при соціалізмі.
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31.05.2023 06:35 Відповісти
Ти дебіл?
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01.06.2023 10:53 Відповісти
Питанням на питання, зрозуміло.
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01.06.2023 20:15 Відповісти
Там у мене спочатку відповідь. А де відповідь у відповідь?
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02.06.2023 00:28 Відповісти
Тебе занадто коротко обрізали чи занадто глибоко? А може не там?
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02.06.2023 01:21 Відповісти
На який мові ти пишеш, чи це безграмотність, а може наслідок помилок при обрізані (такі жахи і коротко і глибоко)? Як ребе звали?
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02.06.2023 06:27 Відповісти
Все ніяк не нажруться........раси....
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31.05.2023 06:35 Відповісти
Вчергове вітаю мудрий нарід! Радійте, кінець епохи чого там вже настав?
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31.05.2023 06:56 Відповісти
нада тикать
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31.05.2023 08:02 Відповісти
Хай малороси і агенти фсб з ОП тікають в тюрму...
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31.05.2023 11:20 Відповісти
Збитки приватних компаній повинен покривати народ, а прибутки кому?
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31.05.2023 08:56 Відповісти
дбають про населення - навідь проекта постанови не готують, не обгрунтовують і не обговорюють, а з місця - бо такий тариф хочемо затвердити
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31.05.2023 10:11 Відповісти
А з яких фуїв мають платити українці? Хто зруйнував, той хай платить. Країна воює, а два фуесоси Беня та Рінат почали грабувати населення. Олексій Кучеренко конкретно заявив, що цифри в тарифах взяті зі стелі. Просто хлопцям так закортіло. Гніди.
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31.05.2023 10:38 Відповісти
Так ведь с правящими элитами в стране ничего не происходит, поэтому лохторат будут доить как всегда.
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31.05.2023 11:16 Відповісти
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31.05.2023 11:19 Відповісти
" до ринкового рівня - 5,5 грн за кіловат"
Минуточку!
А рыночная цена - это часом не Роттердам+ ???
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31.05.2023 12:52 Відповісти
Ну а де інформація про ХАРАКІРІ? Як справжні воїни, вони повинні було це зробити хоча б із собою.
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31.05.2023 20:46 Відповісти
І тільки ЇХНЯ СМЕРТЬ, РОЗЛУЧИТЬ НАС!
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31.05.2023 21:01 Відповісти
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