Імпорт дизпалива в Туреччину з Росії досяг історичного рекорду

У квітні обсяги імпорту дизельного пального в Туреччину продовжували зростати. Згідно з даними турецького Інституту статистики, минулого місяця країна розмитнила 1,08 млн тонн продукту, що на 3% більше, ніж у березні.

Основним постачальником дизпального в Туреччину вкотре стала Росія. Імпорт продукту звідти у квітні збільшився на 7%, до 925 тис. тонн. Це рекордний показник за всю історію спостережень. У квітні частка російського дизелю в турецькому імпорті досягла 86%, передає enkorr.

Зростання імпорту сприяє зменшенню попиту на дизпальне власного виробництва в середині країни й змушує турецькі НПЗ збільшувати експорт. У квітні обсяги експорту продукту з Туреччини зросли на 41%, до 425 тис. тонн. Головними напрямками постачань дизпального з турецьких НПЗ у квітні були Словенія (146,8 тис. тонн), Румунія (107,9 тис. тонн) і Ліван (30,1 тис. тонн).

Окрім експорту дизельного палива власного виробництва з турецьких терміналів також відвантажується продукт, який переважно має російське й індійське походження. Згідно з даними сервісів відстеження руху суден і розрахунків видання, у квітні обсяги перевалки такого дизпального в турецьких терміналах до інших країн склали 481 тис. тонн.

Походження близько 90% обсягів дизпального, що надходило в Україну з турецьких терміналів, було зазначено декларативно, й лише 10% його мало сертифікати.