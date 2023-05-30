"Нафтогаз" за місяць викупив у приватних компаній майже 390 мільйонів кубометрів газу

НАК "Нафтогаз України" з 26 квітня викупила в приватних газодобувних компаній майже 390 млн кубометрів газу.

"За результатами складних переговорів з 26 квітня "Нафтогаз" почав викуповувати газ українського походження і вже викупив 383 млн кубометрів. Ця ситуація триває, і це важливий механізм підтримки приватних компаній", – повідомив виконавчий директор Асоціації газодобувних компаній Артем Петренко під час круглого столу, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому як порівняння Петренко зазначив, що за дев'ять місяців минулого року "Нафтогаз" викупив лише 253 млн кубометрів газу.

Петренко продемонстрував презентацію, згідно з якою викуп "Нафтогазом" ресурсу приватників через "Українську енергетичну біржу" за п'ять тижнів зріс із 2 млн кубометрів у перший тиждень викупу до 279 млн кубометрів – на п'ятому тижні.

"Викуп на біржі працює, він публічний, ми не бачимо продавця, але ми можемо побачити, що НАК купує ці обсяги", – прокоментував він.

За наведеними ним даними, станом на травень 2023 року у ПСГ України перебуває 1,75 млрд кубометрів газу приватних видобувачів.

За прогнозами голови Асоціації, споживання газу промисловістю, яка є основним клієнтом приватників, до кінця 2023 року становитиме 4,3 млрд кубометрів, що на 0,2 млрд кубометрів менше, ніж минулого року, і майже вдвічі нижче, ніж 2021 року (8,5 млрд кубометрів).

Петренко зазначив, що після початку викупу "Нафтогазом" ресурсу приватників "має бути продовжена дискусія з питання часткового експорту газу для того, щоб платити більше податків і щоб держава отримувала валютні надходження".

За даними в.о. голови Директорату газового комплексу Міненерго Ганни Лігун, "Нафтогаз" у 2023 році планує здійснювати активну закупівлю газу українського походження загальним обсягом 3 млрд кубометрів.

Зі свого боку "Нафтогаз" оприлюднив приблизно такі ж, як і Петренко, дані про обсяги закупівель, зазначивши, що з 26 квітня і до кінця травня 2023 року закупив на УЕБ 400 млн кубометрів газу приватних українських видобувачів.

Глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов зазначив, що в умовах війни заборона експорту газу власного видобутку, можливо, непопулярне, але виправдане рішення, а при працюючому ринку приватним видобувачам не повинно бути важливо, є експорт чи ні, – "вони можуть бути впевнені у тому, що продадуть свій ресурс усередині країни за конкурентними цінами".

За його словами, для досягнення основної мети "Нафтогазу" на опалювальний сезон 2023/2024 відмовитися від імпорту газу та пройти зиму на власних енергоносіях "Укргазвидобування" має забезпечити до 13,5 млрд кубометрів, а решту ресурсу мають дати приватні компанії.

За даними Лігуна, споживання газу в 2022 році скоротилося на 33,4% – до 19,4 млрд кубометрів при видобутку 18,4 млрд кубометрів.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" вийшов на торги УЕБ уперше 26 квітня.