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Міненерго доручило створити комісію з вивчення причин аварійного відключення світла 30 травня

світло

Міністр енергетики України Герман Галущенко доручив Державній інспекції енергетичного нагляду негайно створити комісію для оперативного вивчення причин, з яких сьогодні, 30 травня, відбулися аварійні відключення в об’єднаній енергосистемі.

Як нагадали в Міненерго, відключення відбулися частково в Києві, Харкові, Полтаві, Вінниці, Сумах близько 13:00 через зниження частоти в ОЕС.

"На сьогодні генерація повністю покриває споживання. Отже, планових відключень абонентів у жодному з регіонів країни не передбачалося", – підкреслили в Міненерго.

Станом на 14:32 "Укренерго" надало дозвіл на відновлення електропостачання.

Згодом у пресслужбі "Укренерго" уточнили, що проблеми з електропостачанням виникли через аварійне відключення одразу кількох високовольтних ліній.

Автор: 

електроенергія (4238) Міненерго (922) відключення світла (599)


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