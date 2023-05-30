МВФ та Україна досягли попередньої угоди про виділення другого траншу на $900 мільйонів

Міжнародний валютний фонд та Україна досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement) щодо оновленого комплексу економічної та фінансової політики в рамках першого перегляду 4-річної програми розширеного фінансування (EFF) на $15,6 млрд.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ та влада України досягли домовленості на рівні персоналу про перший перегляд EFF. Угода підлягає затвердженню радою виконавчих директорів МВФ, розгляд якої очікується найближчими тижнями", – йдеться в повідомленні Фонду 30 травня за підсумками роботи його місії у Відні 23-30 травня, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні контрольні показники на кінець травня були виконані, що підготувало ґрунт для розгляду радою директорів МВФ виділення Україні другого траншу за програмою EFF у розмірі близько $900 млн (SDR 663,9 млн).

Фонд додав, що економіка України демонструє чудову стійкість, а останні економічні події вказують на її поступове відновлення у 2023 році. Це дозволило МВФ покращити макропрогноз: тепер Фонд очікує на зростання ВВП України цього року в межах 1-3%, тоді як наприкінці березня цей діапазон був від "мінус" 3% до "плюс" 1%.

Як позитиви виділяється швидке відновлення енергетичної системи після ударів, стабілізація валютного ринку та вражаюче зниження інфляції.

Водночас, перспективи залишаються вкрай невизначеними, оскільки зберігається виключно висока невизначеність, пов'язана з війною.

"Загалом макроекономічна та фінансова стабільність зберігається завдяки виваженій політиці, а також постійній та своєчасній зовнішній підтримці. Проте серйозні проблеми зберігаються: бюджетний дефіцит залишається дуже високим, що тягне за собою постійну потребу у великих фінансових коштах, що покриваються за рахунок зовнішніх грантів та кредитів на дуже пільгових умовах", – сказано в повідомленні.

За словами глави місії Гевіна Грея, виконання основних функцій держави в умовах існуючих фінансових обмежень, як і раніше, вимагатиме від влади пошуку складних політичних компромісів. Вирішальне значення матиме скасування введених на початку війни пільг для мобілізації доходів, якщо це доречно, та уникнення нових заходів, які можуть підірвати податкові надходження.

"Основними цілями програми влади, яку підтримує EFF, залишаються підтримка економічної та фінансової стабільності в умовах виключно високої невизначеності, відновлення прийнятного рівня боргу та підтримка відновлення України на шляху до вступу до Європейського Союзу", – підкреслив Грей.

Він додав, що відповідно до цих цілей влада України окрім скасування податкових пільг розробляє стратегію для переходу до більш гнучкого обмінного курсу та послаблення валютного контролю, готує глибшу оцінку стану банківського сектору та продовжує реформи щодо зміцнення системи управління та боротьби з корупцією.

Грей заявив, що послідовне здійснення структурних реформ у рамках програми, у тому числі в галузі управління, боротьби з корупцією та управління державними інвестиціями, зміцнить інститути та закладе основу для сильного та сталого зростання. Ці реформи, зокрема, покращать умови, що сприятимуть зусиллям щодо відновлення та реконструкції, які нині ініціює Україна, і, таким чином, допоможуть залучити такі необхідні інвестиції приватного сектору та полегшити вступ до ЄС.

Як повідомлялося, виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування для України обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд). Перший транш на $2,7 млрд Україна отримала 4 квітня.