Держміграція анулювала посвідку на проживання колишньому менеджеру "Лукойла", який вимагає у Києва $100 мільйонів

Державна міграційна служба анулювала посвідку на проживання в Україні одному з колишніх керівників російського "Лукойлу" Тамазу Сомхішвілі, який намагається відсудити в Києва близько $100 млн.

Про відповідне рішення Державсної міграційної служби повідомили співрозмовники в прокуратурі, а також про це стало відомо під час одного із судових засідань, пише ЕП.

Судовий процес ТОВ "Київ Термінал", бенефіціаром якого є Тамаз Сомхішвілі, триває з 2019 року. Суть претензій зводиться до того, що у 2007 році він виграв інвестиційний конкурс КМДА на проведення реконструкції Харківської площі Києва.

Однак, на думку позивача, протидія чиновників не дала йому можливості реалізувати проєкт, у 2013 році інвестиційний договір було розірвано, а у 2019 році підприємець звернувся до суду вимагаючи компенсувати $25 млн "збитків" і $75 млн "втраченої вигоди".

У 2019 році Господарчий суд Києва частково задовольнив вимоги Сомхішвілі, постановивши стягнути з київського бюджету на користь "Київ Термінал" 671 млн грн ($25 млн). У травні 2021 році Північний апеляційний суд повністю відмовив у задоволенні позову, ухваливши стягнути з компанії Сомхішвілі понад 1 млн грн судового збору. Однак у жовтні 2021 року суддя Верховний Суд відправив справу на розгляд назад до апеляції.

Сомхішвілі також звертався із відкритими листами до влади, у яких називає себе "британським інвестором" і погрожував міжнародним арбітражем до України

Раніше Сомхішвілі обіймав керівні посади у "Лукойлі", "Роснефтеекспорті" та інших російських компаніях.

Крім цього, Тамаз Сомхішвілі є інвестором грузинського Науково-виробничого концерну "Штурмовики Сухого", який ремонтує та модернізує російські бойові літаки, зокрема, штурмовики Су, які ворог активно використовує в війні проти України.