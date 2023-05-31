Україна може відновити транзит російського аміаку в обмін на гарантії для "зернової угоди"

Україна вимагає від Росії та ООН гарантій того, що угода про безпечний експорт чорноморського зерна працюватиме нормально, якщо Київ дозволить російському аміаку транзит через територію України.

Як пише Reuters, цього місяця Росія погодилася продовжити угоду на два місяці, але заявила, що ініціатива припиниться, якщо не буде виконано угоду, спрямовану на подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.

Серед вимог Москви – відновлення транзиту аміаку з Росії через українську територію до порту "Південний" в Одесі, звідки він експортується. Транзит аміаку, важливої частини азотних добрив, був припинений після вторгнення Росії.

"Ми зараз не розуміємо – сам аміакопровід щось вирішує чи ні? Якщо це само по собі нічого не вирішує, то діалогу немає", – заявив заступник міністра з питань відновлення України Юрій Васьков на зерновій конференції.

"Якщо це (аміак) є ключовим питанням, то вони, ООН, повинні чітко сказати, що якщо аміакопровід відновить роботу, то в України будуть такі можливості (нормально експортувати зерно), і тоді наше вище політичне керівництво буде вирішувати, в наших інтересах це чи ні", – додав він.

Зернова угода ще не відновила повноцінну роботу після того, як її подовжили, і жодному судну не було дозволено ходити в порт "Південний" з 29 квітня, повідомили минулого тижня в ООН.

Високопоставлене джерело в уряді повідомило цього місяця, що Україна розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію на експорт за умови, що чорноморська зернова угода буде розширена, щоб включити більше українських портів і ширший спектр товарів.