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Новини
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Україна може відновити транзит російського аміаку в обмін на гарантії для "зернової угоди"

аммиак

Україна вимагає від Росії та ООН гарантій того, що угода про безпечний експорт чорноморського зерна працюватиме нормально, якщо Київ дозволить російському аміаку транзит через територію України.

Як пише Reuters, цього місяця Росія погодилася продовжити угоду на два місяці, але заявила, що ініціатива припиниться, якщо не буде виконано угоду, спрямовану на подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.

Серед вимог Москви – відновлення транзиту аміаку з Росії через українську територію до порту "Південний" в Одесі, звідки він експортується. Транзит аміаку, важливої частини азотних добрив, був припинений після вторгнення Росії.

"Ми зараз не розуміємо – сам аміакопровід щось вирішує чи ні? Якщо це само по собі нічого не вирішує, то діалогу немає", – заявив заступник міністра з питань відновлення України Юрій Васьков на зерновій конференції.

"Якщо це (аміак) є ключовим питанням, то вони, ООН, повинні чітко сказати, що якщо аміакопровід відновить роботу, то в України будуть такі можливості (нормально експортувати зерно), і тоді наше вище політичне керівництво буде вирішувати, в наших інтересах це чи ні", – додав він.

Зернова угода ще не відновила повноцінну роботу після того, як її подовжили, і жодному судну не було дозволено ходити в порт "Південний" з 29 квітня, повідомили минулого тижня в ООН.

Високопоставлене джерело в уряді повідомило цього місяця, що Україна розгляне можливість дозволити транзит російського аміаку через свою територію на експорт за умови, що чорноморська зернова угода буде розширена, щоб включити більше українських портів і ширший спектр товарів.

Автор: 

аміак (78) росія (14189) транзит (634) зерновий коридор (196)


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Топ коментарі
+21
То не Україна "допускає", а піздота зелена. Допоки що.
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31.05.2023 09:51
+18
То вже "бізнес на крові" чи ще ні?
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31.05.2023 11:17
+15
Е ні, дружочок, це так не працює. Відповідай за свій свідомий вибір папріколу, падло, а не на папєрєднікав зручненько перекладай! Немає вже Пороха, а монопенісуальна зелена більшість більше трьох років сидить, царює, завдяки вам, дегенератам. Можна було за три роки зробити все, що завгодно...
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31.05.2023 11:29
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То не Україна "допускає", а піздота зелена. Допоки що.
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31.05.2023 09:51 Відповісти
То вже "бізнес на крові" чи ще ні?
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31.05.2023 11:17 Відповісти
Е ні, дружочок, це так не працює. Відповідай за свій свідомий вибір папріколу, падло, а не на папєрєднікав зручненько перекладай! Немає вже Пороха, а монопенісуальна зелена більшість більше трьох років сидить, царює, завдяки вам, дегенератам. Можна було за три роки зробити все, що завгодно...
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31.05.2023 11:29 Відповісти
Це *******, от як. Вся статистика є в інтернеті у вільному доступі, погугли, дуже здивуєшся, при кому медведчук збільшив статки, а при кому навпаки, втрачав.
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01.06.2023 09:49 Відповісти
В голову напекло ? Порох визволяв міста України від кацапів, зеленський здає міста України кацапам
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31.05.2023 11:30 Відповісти
Мізки ти свої Юра здав Подоляку, ну то таке, кому і 30 ********* у хазяйстві згодяться.

Що там далі по кремлівській мєтодічкє, убив брата? Викладай, не стєсняйся.
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31.05.2023 19:44 Відповісти
то ти ЗЕ*ко помазанік, чи від колаМОЙШІ виступаєш?
кало, росповідало на скоєму "Гє+Гє" перед другим туром президенських виборів 2019 року, що кацапня дасть йому 100 ярдів баксів і тупі украхнці за будуть за пять років що було з 2014 по 2019 роки...
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31.05.2023 13:08 Відповісти
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31.05.2023 11:28 Відповісти
уточнення - не зробили, А РОБЛЯТЬ НЕ ПРИНИНЯЮЧИ З ТРАВНЯ 2019 РОКУ І ЗАРАЗ!!!!!!
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31.05.2023 13:09 Відповісти
******* війни дуже цікаві. Особливо наша, особливо при зеленому гівнокомандувачі
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31.05.2023 11:34 Відповісти
как и ожидалось, кремль шантажируя "зерновой сделкой", добивается своих целей по другим вопросам.
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31.05.2023 12:35 Відповісти
А не будет ли заполненный амиакопровод "супербомбой" замедленного действия, для всех тех территорий, по которым он проходит ? (ну и соответственно новым рычагом для шантажа Украины)
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31.05.2023 12:43 Відповісти
Именно для шантажа этот трубопровод кацапам и нужен.
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31.05.2023 13:17 Відповісти
Який шантаж, аміак расії приносе міліарди доларів прибутку, на нього є попит по всьому світу, це непогана составна бюджету раши - без аміаку не зробиш добрив для рослин.
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31.05.2023 22:50 Відповісти
Мені цікаво, скільки б годин прожив посадовець після такої пропозиції у 1941 році? Може, ще й кредит надамо мордору на розширення виробничих потужностей по виробництву аміаку? Це ж не торговля "на крові". Правда, зелені потвори?
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31.05.2023 12:48 Відповісти
Щось не те з народом (частиною) який не угледів в акторі Коломойського ненависника України який мріє ії знищити. Може навіть зараз він не порузумнішав.
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31.05.2023 22:53 Відповісти
Народ воює, а привладні ************ покидьки торгують зі своїм союзником-окупантом
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31.05.2023 13:30 Відповісти
Тільки сліпий не бачить - ZE🤢БОРОТІНЬ , фсбШНИЙ агент під регентом ермаком
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31.05.2023 15:28 Відповісти
Тобто, Московія висунула вимогу про перекачку аміаку, а Україна "вимагає від Росії та ООН гарантій того, що угода про експорт чорноморського зерна працюватиме, якщо Київ дозволить російському аміаку транзит через територію України"? Це мені одному здається, шо наш найвеличніший уряд і ЗЕ прямо каже: вимагаємо транзит московитського аміаку?
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31.05.2023 15:58 Відповісти
Мені з цією зерновою угодою взагалі нічого не зрозуміло. Чому ми маємо питати дозвіл на те, щоб вивозити своє зерно через свої та міжнародні води? Ми ж не через територію московії веземо. Який дозвіл? Тільки у турків на прохід Босфору. Московити який боком до міжнародних вод?
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31.05.2023 16:47 Відповісти
Шо б "дозволу" в росіян не питати, потрібно визволяти весь південь України та Крим, множити на "нуль" чорноморський флот орків і взагалі слати їхне керівництво до Гааги.
Та шось нічого з цього поки не відбувається...
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31.05.2023 17:48 Відповісти
Ну цього ще не вистачало!
Шо б на сході наші вояки клали свої голови десятками тисяч для того шо б цьому "заступнику міністра з питань відновлення України Юрію Васькову" солодко жилося торгуючи москальским аміаком з теріторії українського порту....
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31.05.2023 17:45 Відповісти
А потім зех@йло буде візжати ,що санкції не працюють ...
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01.06.2023 10:31 Відповісти

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