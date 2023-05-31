Євросоюз введе збір для українців та громадян інших країн із безвізовим в’їздом

Із 2024 року громадяни 60 країн, у яких діє безвізовий режим з Європейським Союзом, мають отримати спеціальний дозвіл на в’їзд ETIAS, реєстрація коштуватиме 7 євро з особи.

"Нова пропускна система для відвідування країн ЄС, так звана "Система авторизації в'їзду до Європи" (ETIAS), має набути чинності у 2024 році. У рамках цієї програми громадяни країн, які подорожують до Євросоюзу традиційно без віз, мають отримати спеціальний дозвіл на в'їзд або транзит через ЄС. Реєстрація обійдеться в 7 євро, дозвіл необхідно оформити не пізніше ніж за 96 годин до поїздки", – пише видання Time Out, передає Інтерфакс-Україна.

До списку країн, які можуть скористатися цією програмою, увійшли Албанія, Аргентина, Бразилія, Канада, Грузія, Ізраїль, Японія, Мексика, Молдова, Чорногорія, Сербія, Південна Корея, Україна, ОАЕ, Великобританія, США та інші.

Як зазначає видання, туристам не потрібно буде оформлятися і щоразу платити збір. Дозвіл діятиме протягом трьох років або до дати закінчення строку дії паспорта. ETIAS дозволить перебувати у Євросоюзі до 90 днів протягом півроку.

Передбачалося, що нововведення набуде чинності у листопаді 2023 року, але його вирішили відкласти через побоювання країн-членів ЄС щодо реалізації програми.