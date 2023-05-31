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Угорщина вимагає продовжити заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС

зерно

Угорщина попросила ЄС продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур для п’яти східноєвропейських держав принаймні до кінця 2023 року.

Державний секретар міністерства сільського господарства Угорщини Жолт Фельдман повідомив державному інформаційному агентству MTI, що країна також звернулася до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам, щоб полегшити транспортування запасів зерна, які застрягли у внутрішніх сховищах до збору цьогорічного врожаю, пише Reuters.

"Ми зацікавлені в тому, щоб збір врожаю в Угорщині був безпечно завершений, а угорські фермери могли продавати свою продукцію", – сказав Фельдман після зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Брюсселі.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.

Автор: 

Угорщина (550) зерно (1868) експорт (3827) Євросоюз (5099) зернові (1151)


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обмежити чмоням кількість транзитної нафти і нехай руцями той врожай збирають
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31.05.2023 14:19 Відповісти

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