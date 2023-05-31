Україна та Польща продовжили дію дозволів на транзитні вантажні перевезення на місяць
Україна та Польща досягли домовленості про продовження дії дозволів для виконання вантажних перевезень до третіх країн. Діятимуть дозволи до 30 червня.
Як ідеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, найближчим часом буде проведено профільне засідання українсько-польської змішаної Комісії про міжнародні автомобільні перевезення для обговорення всіх нагальних питань в галузі міжнародних автомобільних перевезень, зокрема і ухвалення довгострокового рішення щодо дозволів.
Під час перемовин сторін 28 травня у Любліні також було порушено питання функціонування електронної черги для перетину кордону вантажівками. Наразі погоджено проведення онлайн-зустрічі із польськими перевізниками щодо єЧерги.
На прохання Міністерства відновлення, Міністерство інфраструктури Польщі проаналізує аспекти роботи автомобільних пунктів пропуску в Корчовій, Медиці та Гребенне з метою максимального збільшення їх пропускної спроможності. Останнє прямо впливає на швидкість перетину кордону вантажівками відповідно до запису в "єЧерзі".
Окремо сторони дійшли згоди щодо трактування Угоди з ЄС про перевезення вантажів автомобільним транспортом.
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