НАБУ виявило схему закупівлі палива для "Укрспирту" за завищеними на 55 мільйонів цінами

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрило схему закупівлі котельного коксохімічного палива для "Укрспирту" за завищеними цінами, внаслідок чого збитки держпідприємства склали 55 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, 30 травня сімом причетним до схеми особам повідомили про підозру. З них троє на момент злочину працювали на керівних посадах у ДП "Укрспирт".

Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двох осіб (колишнього начальника управління "Укрспирту" та одного з фактичних бенефіціарів групи підприємств) затримали.

"За даними слідства, у 2017-2020 роки ДП "Укрспирт" оголосило тендери на закупівлю такого палива. В них перемогли заздалегідь визначені приватні компанії. Вони поставили понад 20 тис. тонн палива за цінами, вищими від ринкових. Для створення видимості прозорості аукціону, підприємці забезпечили участь технічних учасників", – зазначається у повідомленні.

У Спеціалізованій антикорупційні прокуратурі уточнили, що злочинці використовували дві схеми.

"За однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, проте реалізовували його за цінами вище ніж ринкові державному підприємству як таке, що нібито було придбане у виробників. За іншою схемою, паливо придбавали безпосередньо у пов’язаного підприємства-виробника та також реалізовували його ДП "Укрспирт" за завищеними цінами", – додали у пресслужбі САП.