Білорусь вимагає підвищити тариф на транзит російської нафти одразу на 84%

"Гомельтранснафта Дружба", білоруський оператор нафтопроводу "Дружба", звернувся до "Транснєфті" з пропозицією про підвищення з 1 липня тарифу на прокачування нафти на 84% до чинного рівня.

Як ідеться в листі компанії, підвищення дозволить забезпечити беззбиткову роботу компанії 2023 року й зберегти для неї можливість подальшого розвитку. У "Транснєфті" підтвердили отримання листа від білоруського оператора, відмовившись від докладних коментарів, передає enkorr.

Нафтопровід "Дружба" йде територією Росії до білоруського Мозиря, а в Білорусі розгалужується на дві нитки: північна йде у напрямку Польщі й Німеччини, а південна – через Україну до Чехії, Словаччини, Угорщини і Хорватії. Як пояснюють джерела, підвищення тарифу передбачається на обох напрямках.

Так Білорусь намагається компенсувати втрату обсягів на північному напрямку після того, як на початку року Німеччина й Польща зупинили імпорт російської нафти і почали закупівлю нафти з Казахстану у значно менших обсягах. Загалом за підсумками року постачання з Казахстану навряд чи перевищать 1 млн тонн, що приблизно в 20 разів менше, ніж раніше постачалося з Росії.

У "Гомельтранснафті Дружба" зазначили, що поточного року через санкції з боку Європи постачання російської нафти територією Білорусі значно скоротилося. Зокрема вантажообіг за перші три місяці року за транзитними напрямками виявився на 38,6% нижчим за рівень, заявлений "Транснєфтью" при плановому перегляді тарифів, а у напрямку Польщі й Німеччини – на 55,2%.

Загалом у січні-березні прокачування системою "Дружби" впало у 4,7 раза, зокрема у напрямку Польщі й Німеччини – у 12,1 раза до рівня минулого року. У січні-червні негативна динаміка збережеться (зниження у 5,3 та 16,6 раза відповідно). За підсумками року Мінськ прогнозує падіння рівня транзиту нафти на 45,9% до заявлених під час перегляду ставок показників, а у напрямку Польщі й Німеччини – на 71,2%.

У листі "Гомельтранснафти Дружба" йдеться про те, що зниження вантажообігу призводить до збитковості компанії: за підсумками першого кварталу збиток склав 329 млн руб., а за підсумками першого півріччя може зрости до 1,26 млрд руб.

При цьому компанія намагається підвищити ефективність, повторно збільшивши тарифи на внутрішнє транспортування нафти на білоруські НПЗ й оптимізувавши чисельність працівників.