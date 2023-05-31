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Аварія в енергосистемі напередодні зачепила 2 мільйони споживачів в Україні та Молдові

свет

Напередодні, 30 травня, через аварію одразу на кількох високовольтних лініях електропередачі без світла одночасно залишилися майже 2 мільйони абонентів у 12 областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Києві та на Київщині, а також у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській.

Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, це найбільша кількість одночасно знеструмлених споживачів починаючи з лютого, коли діяли графіки відключень електроенергії.

У міністерстві нагадали, що близько 13:00 вівторка, 30 травня, через надзвичайну ситуацію відбулася розсинхронізація енергосистеми. Це призвело до аварійних відключень та тимчасового знеструмлення абонентів.

"Окремо варто зазначити, що через цю аварійну ситуацію відбулися тимчасові відключення електроенергії і в сусідній Молдові", – зауважили у Міненерго.

Аби встановити причини масових відключень Державній інспекції енергетичного нагляду доручено створити комісію для вивчення цієї ситуації.

Яке повідомлялося, у вівторок вдень по всій території України відбувалися відключення світла через зниження частоти в об’єднаній енергосистемі країни. Вже о 14:32 електропостачання почали відновлювати.

В "Укренерго" пояснили, що проблеми з електропостачанням виникли через аварійне відключення одразу кількох магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Автор: 

електроенергія (4238) Укренерго (1997) Міненерго (922) відключення світла (599)


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