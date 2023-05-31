Аграрний комітет Ради пропонує запровадити держпідтримку для будівництва елеваторів на кордонах з ЄС

Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики розробив законопроєкт, який допоможе залучити іноземні інвестиції в розвиток сухопутних коридорів для експорту української агропродукції, що сприятиме збереженню продовольчої безпеки світу в умовах нестабільної роботи "зернового коридору".

"Є ідеї залучати кошти іноземних партнерів та інвестиції на будівництво залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових. Це потрібно для спрощення логістики та експорту української продукції. Відповідні напрями хочемо передбачити на рівні закону", – повідомив голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Укрінформ.

За словами Гайду, наразі в парламенті зареєстрований законопроєкт №8025, який спрямований на визначення спеціальних механізмів підтримки сфери сільського господарства в умовах воєнного стану, в тому числі залучення іноземних інвестицій на будівництво залізничних елеваторів, автомобільних мультимодальних комплексів, контейнерів для зернових.

Документом передбачається запровадження окремих напрямів підтримки капітального будівництва експортної інфраструктури, стосовно оновлення парку зерновозів, зернових контейнерів, обладнання з навантаження та розвантаження, а також запровадження страхування об’єктів зберігання або переробки сільгосппродукції від ризиків у виді бойових та воєнних дій.

Крім цього, проєктом створюється механізм підтримки виробників вітчизняної техніки та обладнання (зерновози, причепи, контейнери) шляхом її закупівлі з наступним безоплатним наданням у користування сільгоспвиробникам, а також надання міжнародним неприбутковим організаціям статусу операторів мультимодальних перевезень в частині експорту агропродукції.

"В умовах, коли робота "зернової ініціативи" є нестабільною, нам потрібно розглядати й інші шляхи підтримки роботи аграріїв. Документ дозволить суттєво покращити ситуацію у напрямку експорту агропродукції українського виробництва, підтримати вітчизняних виробників та залучити міжнародну допомогу на чітко визначені механізми", – резюмував Гайду.