Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича (оновлено)

Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.

Відповідний указ президента №312/2023 від 30 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Олег Кіпер з вересня 2020 року очолював Київську міську прокуратуру.

За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, після Революції гідності його внесли до переліку люстрованих чиновників із забороною працювати в органах державної влади до 2024 року.

Однак у вересні 2019 року скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав це рішення незаконним, поновивши його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду ГПУ, а також доручив виплатити йому 805 тис. грн компенсації за "вимушені прогули".

Після цього 9 червня 2020 року наказом на той час генерального прокурора Ірини Венедіктової Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили компенсацію.

Увечері середи у пресслужбі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський особисто представив нового голову ОДА під час робочої поїздки в Одеську область.

Президент також провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Одещини щодо актуальної ситуації в регіоні.

Звертаючись до нового керівника ОДА, Зеленський наголосив, що робота на Одещині є дуже відповідальною.

"Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо – всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади", – сказав голова держави.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації ще 15 березня.