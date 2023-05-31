Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича (оновлено)
Президент Володимир Зеленський призначив новим очільником Одеської обласної державної адміністрації Олега Кіпера.
Відповідний указ президента №312/2023 від 30 травня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Олег Кіпер з вересня 2020 року очолював Київську міську прокуратуру.
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, після Революції гідності його внесли до переліку люстрованих чиновників із забороною працювати в органах державної влади до 2024 року.
Однак у вересні 2019 року скандальний Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав це рішення незаконним, поновивши його на посаді старшого прокурора Головного управління нагляду ГПУ, а також доручив виплатити йому 805 тис. грн компенсації за "вимушені прогули".
Після цього 9 червня 2020 року наказом на той час генерального прокурора Ірини Венедіктової Кіпер був знову призначений на посаду заступника прокурора Києва, йому виплатили компенсацію.
Увечері середи у пресслужбі Офісу президента повідомили, що Володимир Зеленський особисто представив нового голову ОДА під час робочої поїздки в Одеську область.
Президент також провів нараду з військовим командуванням і керівниками правоохоронних органів Одещини щодо актуальної ситуації в регіоні.
Звертаючись до нового керівника ОДА, Зеленський наголосив, що робота на Одещині є дуже відповідальною.
"Це пріоритетний регіон нашої незалежної держави. Думаю, що ви з погляду вашого досвіду прекрасно розумієте свої завдання. Це координація всіх інституцій у воєнний час. Особливо – всіх органів влади, правоохоронних органів, місцевої влади", – сказав голова держави.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський звільнив Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації ще 15 березня.
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