Кабмін вніс у Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу для виконання програми з МВФ

Уряд України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості (9346), своєчасно виконавши 2 з 19 структурних маяків програми розширеного фінансування EFF з МВФ.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань бюджету, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Уряд вніс в Раду проєкт змін до Бюджетного кодексу, який Україна зобов’язалася зареєструвати до кінця травня (і ухвалити в цьому році) в рамках виконання Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Мова йде про два структурні маяки: подання до парламенту законопроєкту щодо відновлення дії статті 52 Бюджетного кодексу та її посилення з метою зменшення кількості змін до державного бюджету (ad-hoc), а також норм щодо встановлення обмежень на надання державних гарантій з чіткими критеріями їх застосування", – написала голова комітету.

Вона уточниила, що запропонованими змінами пропонується встановити, що Рада може розглядати правки в держбюджеті лише у разі позитивного висновку Мінфіну із зазначенням інформації про можливості фінансового забезпечення в поточному році та на середньостроковий період.

Передбачається, що в умовах воєнного стану залишається необмежене право на перегляд витрат лише сектору безпеки та оборони.

Крім того, з 1 січня 2024 року буде відновлено середньострокове бюджетне планування шляхом складання Бюджетної декларації, зупинене у березні минулого року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, а цього року – розробка Стратегії управління держборгом, також зупинена через війну.

Крім цього, пропонується передбачити, що в 2023-2028 роках граничний обсяг держгарантій, що надаються за рішеннями Кабміну, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду держбюджету.

"У 2021 році граничний обсяг передбачався на рівні не більше 8,4%, а на 2022 та 2023 роки – не визначався", – нагадала Підласа.

За її словами, Комітет із питань бюджету розгляне законопроєкт найближчим часом.

"Важливо зазначити, що прогнозованість бюджетної політики та посилення боргової стійкості є однією з ключових умов Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках підтриманої МВФ нової чотирирічної Програми розширеного фінансування для України", – у свою чергу зазначив Мінфін.

Крім того, як повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, уряд реалізував ще один структурний маяк програми з МВФ із терміном виконання до кінця травня – розробив план заходів, у тому числі для вирішення ключових проблем, виявлених у результаті проведення опитування платників податків, яке стане вкладом у дорожню картку Національної стратегії доходів.

Водночас сам план поки що не оприлюднений.