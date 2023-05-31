НАБУ повідомило про підозру депутатці Київради від "Євросолідарності" через брехню в декларації

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру депутатці Київської міськради у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік на загальну суму 63,7 млн грн.

Як повідомляє прессужба НАБУ, її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України ("недостовірне декларування").

За даними слідства, депутатка не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн.

"Також вона "забула" вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки. Також у декларації депутат неправильно зазначила вартість земельної ділянки у Києві, що їй належить", – зазначається у повідомленні.

Таким чином, загальна сума незадекларованих статків становить понад 63,7 млн грн.

У пресслужбі НАБУ не називають прізвища підозрюваної, проте за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про депутатку Київради від фракції "Європейська солідарність" Ганну Коваленко.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції встановило ймовірні ознаки брехні в декларації депутатки Коваленко. За даними НАЗК, вона не вказала в декларації активів на 28,87 млн грн. Пізніше на підставі висновку Нацагентства детективи НАБУ порушили кримінальне провадження за фактом імовірної брехні в декларації Коваленко.