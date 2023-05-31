Експорт "зерновим коридором" за тиждень збільшився на 78%, – УКАБ

За 43 тиждень роботи "зернового коридору", з 22 по 28 травня 2023 року, через морські порти Одеської області було експортовано 210,5 тис. тонн агропромислової продукції, що на 78% більше відвантажень цим каналом, ніж тиждень тому.

"Приріст є, однак це мінімальні відвантаження в порівнянні з потенціалом цього каналу експорту", – зазначили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Найбільші обсяги експорту протягом 43 тижня роботи "зернового коридору" становили:

кукурудза (91% експорту за цей період);

ячмінь (9%).

Українська продукція попрямувала в країни Азії (Китай), Європи (Іспанія) та Африки (Єгипет).

За 43 тиждень роботи "зернового коридору" з портів "Великої Одеси" було відвантажено лише 4 судна (як і тиждень тому), а інспекцію на вхід пройшло 15 суден.

"Із такими показниками експортувати надлишки продукції, що знаходяться на території України, до початку надходження нового врожаю буде надзвичайно складно. Російська сторона продовжує гальмувати роботу цього каналу експорту", – сказано в повідомленні.

Усього з початку роботи "зернового коридору" з 1 серпня 2022 року по 28 травня 2023 року вдалося експортувати 30,5 млн тонн продукції АПК нашим іноземним партнерам.