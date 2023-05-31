"Укрзалізниця" допоможе відновити залізничний маршрут через Молдову до порту Рені. КАРТА

АТ "Укрзалізниця" та ДП "Залізниця Молдови" підписали меморандум про реалізацію проєкту з відбудови залізничного коридору Валчінет - Окніца - Бєльці - Унгень - Кишинів - Каїнари.

Ця ділянка залізниці протяжністю понад 400 км проходить через територію Молдови та спростить транзит українських вантажів у напрямку порту "Рені", повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Завершити проєкт планується наприкінці 2024 року.

"Відновлення цієї дільниці – важливий крок для підсилення залізничної логістики на дунайському напрямку... Експортери отримають зручний транспортний коридор, пов’язаний зокрема, з портом "Рені". Це один з важливих елементів розвитку експортної логістики у Бессарабії", – наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Він нагадав, що українські та молдовські залізничники вже мають досвід успішного партнерства в інфраструктурних проєктах. Так, на початку квітня запрацював прикордонний перехід Серпневе-1 - Басарабяска, що дозволило запустити вантажоперевезення дільницею Березине - Басарабяска (Молдова), у відновленні якої брали участь українські залізничники.

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Проєкт відбудови залізничної дільниці Валчінет - Окніца - Бєльци - Унгень - Кишинів - Каїнари розробили залізничники Молдови в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Єврокомісією та передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, зокрема для експорту аграрної продукції України.

Реалізація проєкту здійснюватиметься за кошти партнерів та міжнародних фінансових установ. 32 млн євро будуть перераховані Молдові, а потім скеровані "Укрзалізниці" на відновлення залізничного коридору.

Україна та Молдова є учасниками Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), яка будується під егідою Євросоюзу. Її мета – з’єднати Європу з заходу на схід та з півночі на південь мережею автодоріг, залізниць, аеропортів та водних шляхів.