Євросоюз збільшить фінансову допомогу Молдові на 1 мільярд євро, – фон дер Ляєн

Євросоюз збільшить розмір макрофінансової допомоги Молдови майже втричі – з 600 млн до 1,6 мільярда євро.

Про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила на пресконференції в Кишиневі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

План макрофінансової допомоги Молдови, схвалений ЄС у 2021 році, передбачав виділення Кишиневу 600 млн євро протягом трьох років.

Крім того, ЄС з 2024 року скасує роумінг усередині Євросоюзу для абонентів мобільного зв'язку із Молдови. Поки що безроумінговий режим діє лише між Молдовою та Румунією.

Очільниця Єврокомісії також пообіцяла додатково виділити Кишиневу 50 млн євро на відновлення залізничної інфраструктури та 100 млн євро – на проекти з енергоефективності для допомоги соціально вразливим групам населення та підготовки до наступної зими.

У Молдові 1 червня відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, в рамках якого її відвідають лідери європейських країн.