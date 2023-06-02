Росія вимагає відновити транзит аміаку через Україну для розблокування "зернового коридору", – ООН

Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу.

Про це на брифінгу повідомив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Інтерфакс-Україна.

"Російська Федерація повідомила Спільний координаційний центр (СКЦ) про своє рішення обмежити реєстрацію суден у порт "Південний", доки аміак не експортується", – сказав речник генсека ООН.

Він також повідомив, що через дії російської сторони з 24 травня кількість реєстрацій суден в рамках "зернового коридору" зменшилася із трьох до двох на день.

Представник ООН уточнив, що у травні з українських портів вийшло 33 судна – вдвічі менше, порівняно з квітнем, і лише три з них вийшли з порту "Південний", найбільшого з трьох українських портів, які входять до "Чорноморської зернової ініціативи".

Загалом експорт українського продовольства "зерновим коридором" у травні склав 1,3 млн тонн, що менше половини квітневого показника.

"Це дуже серйозна ситуація, нам потрібно рухатися вперед. Ініціатива має бути продовжена 17 липня", – наголосив представник ООН.

За словами Дюжарріка, секретаріат ООН надав практичні пропозиції для всіх сторін "Ініціативи" на стратегічному та оперативному рівні.

"Ми продовжимо активну взаємодію зі сторонами для повного відновлення операцій у рамках продовження ініціативи. Зокрема, ми у пошуку зобов'язань (commitments) щодо безумовного доступу суден у всі три порти в рамках ініціативи, збільшення кількості проведених перевірок на добу та передбачуваних реєстрацій, щоб уникнути невиправданих затримок суден, експорту добрив, у тому числі аміаку, та відновлення (роботи) аміакопроводу Тольятті-Одеса", – зазначив представник ООН.

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Як повідомлялося, напередодні у Мінінфраструктури України заявили, що робота "Чорноморської зернової ініціативи" знову зупинена, оскількои Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів України. Зокрема, 30 та 31 травня Росія зареєструвала для інспекції лише 1 вхідне судно на порт "Чорноморськ", в той час коли інші сторони СКЦ підтвердили до участі в "Чорноморській ініціативі" 10 суден до всіх трьох портів.

Раніше найбільший український порт "Південний" призупинив роботу, оскільки Росія відмовляється пропускати до нього вантажні судна, фактично виключивши його із "Чорноморської зернової ініціативи". За даними ООН, порт "Південний" не отримав жодного судна в рамках угоди з 2 травня.

Нагадаємо, у травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. З середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу "Чорноморської зернової ініціативи", а з травня фактично заблокувала її відмовившись від реєстрації нового флоту та проведення інспекцій флоту, який йде на завантаження до українських портів.

17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці. З 19 травня відновилися припинені з 7 травня через позицію російської сторони у Спільному координаційному центрі (СКЦ) інспекції суден на шляху до українських портів, але тільки для двох із них.

Раніше співвласник російських виробників добрив "Уралхім", "Уралкалій" та "Тольяттіазот" Дмітрій Мазєпін звернувся до Владіміра Путіна з проханням вирішити питання відновлення транзиту російського аміаку на експорт через Одесу. Про це офіційно повідомляв Кремль.

Однак президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне всіх українських військовополонених.

"Зернова ініціатива", увалена в липні 2022 року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів: "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".