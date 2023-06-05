Майже половина столичних укриттів закрита або не готова до використання, – Мінстратегпром. ІНФОГРАФІКА

Майже половина укриттів Києва закриті або не готові для використання.

Про це повідомив міністр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

"На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", – наголосив він.

Згідно з його даними, за два дні було перевірено 1849 об’єктів. Із них готові для використання лише 1011 (55%), 596 укриттів (32%) не готові до використання, ще 242 (13%) – не змогли відчинити та визначити їхній ступінь готовності.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив дещо інші результати перевірки. За його даними, безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів столиці. Найгірша ситуація з доступністю у Шевченківському районі.

При цьому, за даними Кличка, наразі 63% укриттів перебувають у задовільному стані, а 37% – у незадовільному. У кращому стані знаходяться сховищща у Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах – там 80% і більше у задовільному стані.

Водночас у Подільському районі 80% укриттів перебувають у незадовільному стані.

Як повідомлялося, Київ минулого та цього року виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.