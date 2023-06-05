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Новини
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Майже половина столичних укриттів закрита або не готова до використання, – Мінстратегпром. ІНФОГРАФІКА

укриття

Майже половина укриттів Києва закриті або не готові для використання.

Про це повідомив міністр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.

"На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", – наголосив він.

Згідно з його даними, за два дні було перевірено 1849 об’єктів. Із них готові для використання лише 1011 (55%), 596 укриттів (32%) не готові до використання, ще 242 (13%) – не змогли відчинити та визначити їхній ступінь готовності.

Майже половина столичних укриттів закрита або не готова до використання, – Мінстратегпром 01

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив дещо інші результати перевірки. За його даними, безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів столиці. Найгірша ситуація з доступністю у Шевченківському районі.

При цьому, за даними Кличка, наразі 63% укриттів перебувають у задовільному стані, а 37% – у незадовільному. У кращому стані знаходяться сховищща у Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах – там 80% і більше у задовільному стані.

Водночас у Подільському районі 80% укриттів перебувають у незадовільному стані.

Як повідомлялося, Київ минулого та цього року виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Автор: 

Київ (4679) Кличко Віталій (573) Мінстратегпром (70) Камишін Олександр (67) укриття (102)


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Це суцільний злочин , що через 15 місяців після початку війни з московією , після майже 8 місяців регулярних обстрілів Київа ця перевірка тільки почалась коли загинули мама з дівчинкою (до речі дівчинка зі школи моєго унука й сьогодні їх ховають ) ...
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05.06.2023 12:12 Відповісти
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05.06.2023 12:14 Відповісти
Вічна пам"ять жертвам московитьського вторгнення й їх терорістичних атак !
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05.06.2023 12:15 Відповісти

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