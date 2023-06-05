Майже половина столичних укриттів закрита або не готова до використання, – Мінстратегпром. ІНФОГРАФІКА
Майже половина укриттів Києва закриті або не готові для використання.
Про це повідомив міністр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін у Telegram.
"На даний момент перевірена вже третина укриттів міста. Ситуація залишається критичною: половина перевірених укриттів не готова", – наголосив він.
Згідно з його даними, за два дні було перевірено 1849 об’єктів. Із них готові для використання лише 1011 (55%), 596 укриттів (32%) не готові до використання, ще 242 (13%) – не змогли відчинити та визначити їхній ступінь готовності.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко оприлюднив дещо інші результати перевірки. За його даними, безперешкодний доступ забезпечений до 90% укриттів столиці. Найгірша ситуація з доступністю у Шевченківському районі.
При цьому, за даними Кличка, наразі 63% укриттів перебувають у задовільному стані, а 37% – у незадовільному. У кращому стані знаходяться сховищща у Дніпровському, Оболонському, Шевченківському та Святошинському районах – там 80% і більше у задовільному стані.
Водночас у Подільському районі 80% укриттів перебувають у незадовільному стані.
Як повідомлялося, Київ минулого та цього року виділив на облаштування укриттів 1,2 млрд грн.
Нагадаємо, в ніч на 1 червня під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
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