Проєкт розвідки Black Box за місяць завдав росіянам збитків на понад $700 мільйонів, – ГУР

Таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони, на який українці минулого року зібрали 270 млн грн, протягом останнього місяця завдав окупантам збитків на понад $700 млн.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Зазначається, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Упродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", – пояснив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Як нагадали у відомстві, минулоріч за запитом ГУР МО Фонд "Повернись живим" спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 млн грн на секретний проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з "Повернись живим", загальною вартістю 40 млн грн.