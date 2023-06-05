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Новини
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Проєкт розвідки Black Box за місяць завдав росіянам збитків на понад $700 мільйонів, – ГУР

знищення

Таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони, на який українці минулого року зібрали 270 млн грн, протягом останнього місяця завдав окупантам збитків на понад $700 млн.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Зазначається, що результати роботи Black Box можна побачити на багатьох об’єктах окупантів, які знаходяться як на тимчасово окупованій, так і ворожій території.

Упродовж квітня-травня 2023 року результати роботи проєкту можна було спостерігати у логістичних центрах, транспортних вузлах, в місцях скупчення військової техніки і живої сили та на інших цілях.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", – пояснив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Як нагадали у відомстві, минулоріч за запитом ГУР МО Фонд "Повернись живим" спільно з блогером Ігорем Лаченковим зібрав 230 млн грн на секретний проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої, так само секретної ініціативи з "Повернись живим", загальною вартістю 40 млн грн.

Автор: 

розвідка (77) збитки (1127)


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Топ коментарі
+11
А вже порахували скільки збитків державі завдав дозвіл буданова на виїзд за кордон одного пана з київради що вкрав купу нрошей?
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05.06.2023 12:23
+7
а трубіцина в Black Box, часом не знайшлося? може хоч баканов відшукається? теж ні?
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05.06.2023 12:14
+5
Звізда ютьюба муданов...
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05.06.2023 12:11
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Пригорає cp ака в маzкалів!

Не хочеться вмирати.

А доведеться!
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05.06.2023 12:28 Відповісти
Звізда ютьюба муданов...
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05.06.2023 12:11 Відповісти
а трубіцина в Black Box, часом не знайшлося? може хоч баканов відшукається? теж ні?
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05.06.2023 12:14 Відповісти
А вже порахували скільки збитків державі завдав дозвіл буданова на виїзд за кордон одного пана з київради що вкрав купу нрошей?
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05.06.2023 12:23 Відповісти
В як же, кому-кому а ГУР МО віримо. 🤣
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05.06.2023 12:29 Відповісти
Бідне ГУР МО. Йому держава не дає кошти. Випрошують донати у народу.
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05.06.2023 13:50 Відповісти
Ага. І супутник Притули, який запхнув за пояс все НАСА.
Да Буданов одним калькулятором робить більше ніж все ЦРУ та Мі6 разом взяті.

Але таким потужним калькулятором треба користуватися у гарному помешканні та у гарній машині. Не все ж Буданову жити у Гогілашвілі...
От для цього і потрібні 270 мільйонів на "таємний проєкт".
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05.06.2023 14:50 Відповісти
В зелених кар'єру робить лише той, хто вміє брехати і красти. Слава богу, що вони тупі, тому все це видно.
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05.06.2023 15:29 Відповісти
Тобто нашi 7 million dollars коштували руснi 700 млн dollars. 💰 А за день рашисти витрачають майже 1 мiльярд 💲

Тобто населення Украiни задало удару на 1 день вiйни.
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05.06.2023 16:22 Відповісти
Супутник Притули працює, а ви казали ....🤡
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05.06.2023 17:33 Відповісти
Складається враження що Україна зараз живе https://uakino.club/filmy/genre_comedy/109-shou-trumena.html у своєму "Шоу Трумена" , де головний герой це народ України яким маніпулюють режисери з ОП за своїм ? сценарієм
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05.06.2023 17:36 Відповісти

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