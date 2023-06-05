Єврокомісія продовжила до вересня заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС, – ЗМІ

Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це з посиланням на джерело в Єврокомісії повідомляє РАР, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

"Єврокомісія продовжила до середини вересня європейську заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику", – повідомило джерело.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і мало діяти до 5 червня 2023 року.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України. Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.