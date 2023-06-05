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Новини
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Єврокомісія продовжила до вересня заборону на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС, – ЗМІ

зерно

Європейська комісія продовжила до середини вересня заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до п’яти країн ЄС – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Про це з посиланням на джерело в Єврокомісії повідомляє РАР, передає Укрінформ з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

"Єврокомісія продовжила до середини вересня європейську заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику", – повідомило джерело.

Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і мало діяти до 5 червня 2023 року.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України. Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.

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Єврокомісія (1085) зерно (1868) зернові (1151)


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А що Україна заборонила імпортувати із цих країн (польську молочку) чи хоча б дзеркально?
І термін ставити не треба.

На місці ЄС треба не давати у тих країнах ніяких відшкодувань!
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05.06.2023 16:22 Відповісти
Польські молочники, доречі, дуже бояться, що Україна заборонить їх продукцію, особливо молоко і сири, які на кожному кроці в Україні. Але з нашою митницею корумпованою, всьо піде в тінь, хоча воно і возиться зараз багато контрабасом!
Заборона польської молочки це дуже боляче для польських молочників!
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05.06.2023 22:07 Відповісти
https://ipress.ua/news/polski_molochni_asotsiatsii_proty_zaborony_importu_ukrainskoi_silgospproduktsii_342311.html Польські молочні асоціації проти заборони імпорту української сільгосппродукції


Об'єднання польських молочних асоціацій занепокоєно, що Україна може вжити заходів у відповідь на торгівлю з Польщею. Це може спричинити заборону експорту польських сирів, сухої сироватки і ферментованих продуктів, для яких Україна є важливим ринком збуту.
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05.06.2023 22:11 Відповісти
"Уже 5 років ми є найбільшим постачальником сиру, молока, молочних напоїв і модифікованої сироватки в Україну. Україна є одним із найбільших одержувачів нашої молочної продукції за межами ЄС (EUR108 млн у 2022 році), і на неї припадає понад 3% усього нашого експорту. Україна займає 17% експорту польського йогурту, 7% експорту сиру та 9% сичужного сиру", - наголосили польські виробники молочної продукції.
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05.06.2023 22:12 Відповісти

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