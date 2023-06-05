Росія викуповує деталі до танків і ракет, які раніше експортувала до М’янми та Індії, – ЗМІ

Росію підозрюють у викупі військових поставок, які раніше були відправлені до М’янми та Індії.

Про це пише Nikkei із посиланням на дані митного оформлення.

Під час дослідження були виявлені записи про викуп Росією деталей для танків і ракет, які експортувалися до М’янми та Індії.

Як пише видання, можливо, Росія реімпортує компоненти для вдосконалення старої зброї, призначеної для використання в Україні, покладаючись на допомогу країн, з якими вона має давні військові зв’язки.



Наприклад, "Уралвагонзавод", який виробляє танки для російських військових, 9 грудня 2022 року імпортував військову продукцію з армії М’янми на $24 млн. Компоненти були зареєстровані як виготовлені "Уралвагонзаводом".



Коди для реімпортованих товарів свідчать про те, що компанія викупила 6775 візорів і 200 камер для установки на танки.

Як відомо, США, європейські країни та Японія заборонили експорт товарів потенційного військового призначення до Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.