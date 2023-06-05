Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про всі карткові платежі фізосіб

Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Раніше ЗМІ із посиланням на лист Нацбанку повідомляли, що щопонеділка до 16:00 банки нібито мають надсилати до регулятора інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Ці дані мали б містити імена клієнтів або назви суб’єктів господарювання, які здійснювали відповідні платежі.

Утім, у Національному банку наголошують, що у відповідному листі № 25-0005/38228 не йдеться про фізичних осіб.

"Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції", – наголосили в НБУ.

Як пояснює регулятор, Нацбанк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

"Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією", – уточнили в НБУ.

Наголошується, що Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Зокрема, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Нацбанку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.