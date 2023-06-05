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Новини
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Нацбанк спростовує інформацію щодо збору даних про всі карткові платежі фізосіб

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Інформація про те, що Національний банк збиратиме дані про всі платежі фізичних осіб, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Раніше ЗМІ із посиланням на лист Нацбанку повідомляли, що щопонеділка до 16:00 банки нібито мають надсилати до регулятора інформацію про безготівкові платежі своїх клієнтів в інтернеті за попередній тиждень. Ці дані мали б містити імена клієнтів або назви суб’єктів господарювання, які здійснювали відповідні платежі.

Утім, у Національному банку наголошують, що у відповідному листі № 25-0005/38228 не йдеться про фізичних осіб.

"Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції", – наголосили в НБУ.

Як пояснює регулятор, Нацбанк надіслав банкам лист-нагадування, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах.

"Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс "Страна.юа" з провокаційно недостовірною його інтерпретацією", – уточнили в НБУ.

Наголошується, що Національний банк використовує зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України.

Зокрема, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Нацбанку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.

Автор: 

банки (6956) кредитні картки (111) НБУ (9275) карта (227)


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Топ коментарі
+8
Нравится мне эта власть зеленых дебилов Чуть шо - "не так поняли" и "вырвано из контекста". Письмо директора департамента финмониторинга Нацбанка всем померещилось?
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05.06.2023 16:18
+6
О, появилась новая версия "не так поняли" от НБУ

🤔Національний банк України все ж буде збирати дані про рух грошей на картках, незважаючи на спростування цієї інформації

Василь Фурман, член Ради НБУ, пояснив, що ця інформація буде узагальненою.

Це означає, що банки будуть звітувати не про конкретну особу, а про загальну кількість операцій з переказами та загальну суму переказаних коштів.

Еще не вечер, ждем следующую версию
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05.06.2023 18:48
+4
Дали задню. Хотіли збирати персональні дані про громадян, якби не розголос, торгували би інформацію бандюкам.
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05.06.2023 17:50
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ну да
Гонтаревой верили, Шевченку верили, поверим и наступникам
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05.06.2023 15:17 Відповісти
Бла,бла,бла...
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05.06.2023 15:20 Відповісти
Нравится мне эта власть зеленых дебилов Чуть шо - "не так поняли" и "вырвано из контекста". Письмо директора департамента финмониторинга Нацбанка всем померещилось?
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05.06.2023 16:18 Відповісти
О, появилась новая версия "не так поняли" от НБУ

🤔Національний банк України все ж буде збирати дані про рух грошей на картках, незважаючи на спростування цієї інформації

Василь Фурман, член Ради НБУ, пояснив, що ця інформація буде узагальненою.

Це означає, що банки будуть звітувати не про конкретну особу, а про загальну кількість операцій з переказами та загальну суму переказаних коштів.

Еще не вечер, ждем следующую версию
показати весь коментар
05.06.2023 18:48 Відповісти
Дали задню. Хотіли збирати персональні дані про громадян, якби не розголос, торгували би інформацію бандюкам.
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05.06.2023 17:50 Відповісти
Вы писмо прочли и поняли, или вам просто на вентилятор набрасывать нравится? В письме было ясно сказано , что это касается только клиентов эквайринга. Дальше уж сами хоть вики почитайте что такое эквайринг.
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05.06.2023 18:24 Відповісти
Банк-эквайер (обслуживающий банк) - кредитная организация, организующая точки приема банковских карт (терминалы, банкоматы) и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением расчетов и платежей по банковским картам в этих точках. Когда вы в магазине рассчитываетесь картой или снимаете деньги в банкомате, или пересылаете деньги с карты на карту - вы это делаете через банк-эквайер.
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05.06.2023 18:39 Відповісти
Кто то представляет обьем информации, и что с этим всем делать? А если какая то персона интересует следствие, то эти данные всегда можно получить из самого банка.
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05.06.2023 19:21 Відповісти
Видимо Бог миловал вас работать с активными идиотами - топ менеджерами. пофиг им, что обьем данных слегка больше, чем они могут нормально обработать.
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05.06.2023 23:54 Відповісти

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