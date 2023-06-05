Країни ОПЕК і Росія домовились про зменшення видобутку нафти з наступного року

Країни нафтового картелю ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, домовились зменшити загальний видобуток нафти на 2024 рік до 40,46 млн барелів на добу.

У тому числі квоти на видобуток для країн ОПЕК складують 24,99 млн барелів на добу, поза ОПЕК – 15,47 млн б/д, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з угодою від жовтня 2022 року, країни ОПЕК+ мали видобувати не більше 41,86 млн барелів на добу, з них країни ОПЕК – 25,42 млн б/д, поза ОПЕК – 16,44 млн б/д.

Згідно з новою угодою дозволений рівень видобутку не змінюється для Саудівської Аравії, Іраку, Кувейту, Алжиру, Казахстану, Оману та Південного Судану.

Водночас знижено квоти на видобуток в рамках угоди ОПЕК+ для Росії (на 650 тис. б/д – до 9,83 млн б/д), Анголи (на 175 тис. б/д – до 1,28 млн), Конго (на 34 тис. б/д – до 276 тис. б/д), Екваторіальної Гвінеї (на 51 тис. б/д – до 70 тис.), Нігерії (на 362 тис. б/д – до 1,38 млн б/д), в Азербайджану (на 133 тис. б/д – до 551 тис. б/д), Брунея (на 14 тис. б/д – до 83 тис. барелів).

Збільшити видобуток зможуть ОАЕ – на 200 тис. б/д, до 3,22 млн б/д, а також Мексика – на 125 тис. б/д – до 1,75 млн б/д.

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В ОПЕК наголосили, що в Росії рівень видобутку нафти на лютий становив 9,83 млн б/д, він був оцінений за середнім показником із вторинних джерел та підлягає перегляду до червня 2023 року, "оскільки наразі країна працює з вторинними джерелами для оновлення показників виробництва".

За словами міністра енергетики ОАЕ Сухейля аль-Мазруї, є відмінності щодо даних про видобуток нафти Росією у даних із незалежних джерел, і в ОПЕК+ хочуть роз'яснити, у чому причина. Дуже важливо розуміти, що це за цифри, не дорікаючи незалежним джерелам, але враховуючи російську сторону, наголосив міністр.

Як повідомлялося, за словами російського віцепрем'єра Олександра Новака, Росія продовжить на наступний рік добровільне зобов'язання видобувати на 500 тисяч барелів нафти на день менше, ніж передбачено квотою.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на джерела писала, що Саудівська Аравія незадоволена діями Росії у сфері видобутку нафти, вважаючи, що Москва не дотримується взятих у рамках ОПЕК+ зобов’язань щодо скорочення обсягів видобутку нафти. В Ер-Ріяді, як стверджувало видання, вважають, що Росія продовжує постачати на світовий ринок більше сирої нафти, ніж було погоджено.