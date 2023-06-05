Не вистачає грошей на війну: Росія продаватиме юані з резервів шостий місяць підряд

Мінфін Росії у рамках бюджетного правила з 7 червня по 6 липня продасть іноземну валюту (юані) на суму 74,6 млрд рублів.

Як повідомили у міністерстві, щодня продаватимуть валюту на суму 3,6 млрд рублів – це в 1,8 раза більше, ніж у травні, пише російська редакція Forbes.

Мінфін Росії прогнозує, що у червні федеральний бюджет недоотримає 44 млрд рублів нафтогазових доходів. У травні бюджет отримав доходів від нафти і газу на 30,6 млрд рублів менше, ніж планувалося.

За офіційними даними, середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals у травні 2023 року знизилася до $53,34 за барель після зростання у квітні до максимального рівня з початку року. Бюджет РФ розрахований, виходячи з середньої ціни російської нафти $70 за барель.

Як повідомлялося, через падіння нафтогазових доходів Мінфін у січні вперше з 2020 року відновив продаж валюти з Фонду національного добробуту.

Нагадаємо, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-квітня зріс до 3,42 трильйона рублів, це на 843 мільярди рублів більше, ніж передбачено планом на увесь 2023 рік (2,93 млрд рублів).

При цьому доходи російського бюджету за перші чотири місяці цього року склали 7,78 трлн рублів, що на 22% менше обсягу надходжень за той же період 2022 року. У російському Мінфіні пояснюють це падінням нафтогазових доходів на 52,3% з початку року – до 2,28 трлн рублів.

Витрати в січні-квітні Мінфін Росії оцінив на рівні 11,21 трлн рублів, вони перевищили показники аналогічного періоду 2022 року на 26%.